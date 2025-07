Il gol iconico di Messi del 2009 diventa arte grazie a Refik Anadol: l’opera digitale, creata con l’IA, è stata venduta da Christie’s per 1,87 milioni di dollari. Il ricavato andrà in beneficenza.

È stata venduta all’asta l’opera A Goal in Life: Messi x Refik Anadol per un totale di 1,87 milioni di dollari (circa 1 milione e 600mila euro). L’artwork è stato realizzato da Refik Anadol con l’intelligenza artificiale, seguendo l’ispirazione del gol di Lionel Messi preferito dallo stesso calciatore. All’asta di Christie’s è stato acquistato da un acquirente anonimo, che tale vuole rimanere.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Una cifra astronomica che verrà data in beneficenza all’Inter Miami CF Foundation. Tra gli obiettivi della fondazione una partnership con UNICEF per incentivare programmi educativi in Argentina, Messico, El Salvador, Honduras e Haiti.

LEGGI ANCHE: Refik Anadol e Leo Messi insieme per il gol della vita

In un’intervista rilasciata al The Athletic, Refik Anadol ha sottolineato che più che una collaborazione tra due persone, l’operazione è «un dialogo tra due discipline. Non è un incontro tra artisti, ma lo sport che incontra l’arte. Ed è per questo che è fresca e potente».

Il gol ritratto da Anadol risale al 2009: all’epoca, Messi aveva appena 22 anni. Durante la finale di Champions League del Barcellona contro il Manchester United (tra l’altro si giocava allo Stadio Olimpico di Roma), al 70esimo minuto – e con il Barcellona già in vantaggio di un gol Messi – segnò di testa. Un gol storico, per riprodurre il quale Anadol ha impiegato diverse settimane servendosi dell’IA.

«Questa vendita – ha commentato la curatrice Ximena Caminos – è un testamento sul potere dell’arte, della tecnologia e dello sport di creare un impatto reale nel mondo. Speriamo sia solo l’inizio».