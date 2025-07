Per le settimane più calde dell’ano, ARTE.tv propone una selezione di serie da guardare in vacanza ovunque ci si trovi.

ARTE.tv, piattaforma europea gratuita di streaming culturale, lancia una selezione di serie TV ideali per l’estate, perfette per accompagnare i momenti di relax in città o in viaggio. Con 500 ore di contenuti in italiano e 300 ore di concerti, ARTE.tv offre storie coinvolgenti in formati agili, da 5 a 25 minuti, disponibili live e on-demand su tablet, smartphone, PC e offline tramite app. Le serie, che spaziano da narrazioni intime a epiche mitologiche, uniscono intrattenimento, riflessione e innovazione visiva, rendendole il compagno perfetto per le vacanze.

I titoli da non perdere

L’Iliade e L’Odissea: l’epica di Omero in animazione

Disponibile fino al 30 agosto 2025, questa serie animata riporta in vita i poemi omerici, narrando la guerra di Troia e il viaggio di Ulisse verso Itaca. Fedele al racconto epico, la serie immerge lo spettatore in un mondo di divinità, eroi e creature mitologiche, con un’estetica visiva che rende l’antico accessibile e affascinante. È un’opzione ideale per chi ama le storie intramontabili.

El Sardines: un viaggio tra famiglia e scoperta

Disponibile fino al 17 febbraio 2028, El Sardines segue Zouzou, una bioingegnere trentenne alle prese con il matrimonio della sorella a Orano, in Algeria. Mentre si prepara a partire per studiare un misterioso fenomeno – la sparizione delle sardine dalle acque algerine – Zouzou naviga tra saloni di bellezza, tensioni familiari e confidenze tra amiche. La serie, con il suo mix di umorismo e introspezione, esplora il coraggio di seguire le proprie passioni, anche quando significa sfidare le aspettative familiari. Ogni episodio è un invito a riflettere sull’equilibrio tra radici e aspirazioni.

Giù nella buca: incontri al minigolf

Fino al 15 gennaio 2028, Giù nella buca porta gli spettatori su un campo da minigolf, dove persone diverse si incontrano per condividere momenti di leggerezza. Con episodi brevi, la serie cattura la bellezza delle connessioni casuali, offrendo un ritratto delicato e divertente della vita quotidiana. È la scelta perfetta per chi cerca una pausa spensierata durante le giornate estive.

Happiness: un viaggio di libertà in Iran

Disponibile fino al 21 marzo 2027, Happiness racconta la storia di Shadi, una diciassettenne di Teheran pronta a partire per Parigi. Un imprevisto – la mancata autorizzazione del padre assente – la spinge a intraprendere un viaggio attraverso l’Iran con tre amici per ritrovarlo. La serie, carica di tensione emotiva, esplora il desiderio di libertà e il conflitto generazionale, immergendo gli spettatori in paesaggi mozzafiato e dilemmi universali.

Il disastroso mondo di Loulou e Madri mie

Fino al 1° agosto 2027, Il disastroso mondo di Loulou segue Loulou, una ventinovenne parigina spensierata che scopre di essere incinta. Con il compagno Marcus e gli amici al suo fianco, affronta una serie di avventure comiche e riflessive, navigando le sfide di una maternità inaspettata. La serie unisce ironia e autenticità, offrendo un ritratto moderno delle scelte di vita e delle responsabilità.

Fino al 30 gennaio 2026, Madri mie segue Alice e Gabrielle, due donne che, dopo un percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, diventano madri. Con ironia e delicatezza, la serie esplora il loro cammino in una società dominata da modelli eteronormativi, affrontando temi di identità e accettazione. Ogni episodio è un invito a riflettere sull’amore e sulla famiglia in tutte le sue forme.

Un’esperienza culturale senza confini

ARTE.tv offre un catalogo vasto e variegato, con serie, documentari, film e concerti accessibili gratuitamente sul sito ufficiale e sul canale YouTube @ArteDocumentari. La piattaforma si distingue per la qualità e la varietà, proponendo storie che informano, emozionano e ispirano. Perfette per l’estate, queste serie sono un modo per viaggiare con la mente, ovunque ci si trovi.

Immagini da Ufficio Stampa