Il celebre street artist ispira suo malgrado una nuova tendenza tossica nelle relazioni. Ecco di cosa si tratta.

C’è un nuovo termine che si sta facendo largo nel mondo delle relazioni. Si chiama banksying e identifica una pratica tossica che, come suggerisce il suo nome, prende ispirazione dalle opere del celebre street artist britannico. Le sue opere, diffuse in tutte il mondo e riprodotte in ogni dove, sono infatti caratterizzate dalla loro caducità. Sono effimere, fugaci, fuggevoli… non è difficile intuire come queste caratteristiche possano applicarsi a una relazione o a una semplice conoscenza.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Come un murale di Banksy compare e svanisce senza preavviso, colpisce e scompare – spiega Vice – allo stesso modo il banksying descrive una rottura improvvisa, pianificata da uno dei due partner che si distacca emotivamente dall’altro pur mantenendo (anche per mesi…) una facciata di normalità. E si tratta di un comportamento che si registra con sempre maggiore frequenza complici le app di incontri.

Foto Shutterstock

Se gli interventi urbani dello street artist sono famosi per lasciare il pubblico spiazzato, nel banksying a rimanere sorpreso – e ferito – è ovviamente chi è lasciato, costretto a gestire lo shock di una fine improvvisa. Un trend, amplificato dalla cultura digitale, riflette una comunicazione superficiale che evita il confronto diretto.

LEGGI ANCHE: — Artissima 2025: il tema e le novità per un viaggio nell’arte contemporanea a Torino

Il fatto che la strategia viene programmata a lungo rende difficile riconoscere il banksying, proprio come decifrare l’identità di Banksy. Chi lo pratica maschera il distacco con affetto apparente. Tuttavia, possono emergere segnali sottili come piccoli variazioni nel comportamento o risposte evasive. Tutte a indicare un comportamento egoistico coltivato nel tempo. In fondo, l’arte di Banksy ci invita a guardare oltre; applicata alle relazioni, significa cercare la verità dietro le apparenze. Anche fidandosi dell’istinto.

Foto Shutterstock