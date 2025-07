Venduta all’asta per 8,6 milioni di euro la prima borsa Birkin disegnata da Jane Birkin per Hermès. È la più costosa mai venduta.

8,6 milioni di euro: è questo – oggi – il prezzo della prima Birkin creata da Hermès, venduta all’asta da Sotheby’s. Si tratta di una borsa Birkin anche un po’ ammaccata, eppure dal valore inimmaginabile – tanto da essere la borsa più cara ad essere mai venduta all’asta – probabilmente perché disegnata dall’attrice e cantante britannica Jane Birkin. Jane l’ha usata praticamente ogni giorno tra il 1985 e il 1994, prima che diventasse un simbolo del lusso e dell’eleganza.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

L’asta di Sotheby’s – svoltasi online – conteneva anche pezzi di Alexander McQueen e Christian Dior. Era tuttavia chiaro sin da subito che fosse la preziosa Birkin il pezzo forte. La casa d’aste, non a caso, non ha fornito una stima della borsa prima dell’asta e, per 10 minuti, i partecipanti si sono dichiarati guerra alzando sempre più il prezzo. A spuntarla è stato un collezionista privato giapponese.

«Si tratta di una prima dimostrazione del potere di una leggenda – ha commentato Morgane Halimi, a capo del settore accessori di Sotheny’s – e della sua capacità di accendere la passione e il desiderio dei collezionisti nel cercare oggetti eccezionali di provenienza unica. La vendita della Birkin originale è inoltre una celebrazione dello spirito e del fascino duraturo della sua musa, Jane Birkin».

La storia della borsa Birkin disegnata (in aereo) da Jane Birkin

La borsa ha infatti una storia tribolata. Fu venduta dalla stessa Birkin nel 1994 per raccogliere fondi a favore della ricerca sull’AIDS, ma è poi ricomparsa in varie mostre al Museum of Modern Art di New York e al Victoria & Albert Museum di Londra. Già 25 anni fa era stata messa all’asta e acquistata da una tale Catherine B.

LEGGI ANCHE: I fratelli Gallagher ritratti da Elizabeth Peyton all’asta da Sotheby’s

L’origine della Birkin è tuttavia ancora più incredibile. Pare che, nel 1984, l’ex capo di Hermès Jean-Louis Dumas si trovasse in aereo seduto proprio accanto a Jane Birkin, entrambi in volo da Parigi a Londra. La Birkin, in quell’occasione, gli disse che non riusciva a trovare una borsa spaziosa. Tanto da essere costretta a viaggiare con un cesto di vimini, che cadde addosso a Dumas durante il volo. Fu il capo di Hermès a dirle Disegnala tu per me e così fu, il tutto in aereo. Hermès le mandò poi la borsa – realizzata dal suo disegno – nel 1985.

Foto: Shutterstock