La celebra Statua di San Carlo sopra Arona aggiorna gli orari di apertura per l’estate 2025, stagione perfetta per ammirare il Lago Maggiore.

La Statua di San Carlo, il maestoso San Carlone che domina il Lago Maggiore, si prepara ad accogliere i visitatori con nuovi orari estivi, pensati per garantire sicurezza e comfort in risposta alle alte temperature. Gestito da Archeologistics per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, il Complesso della Statua di San Carlo ad Arona introduce un calendario di aperture che combina visite mattutine e serali, offrendo un’esperienza unica tra storia, arte e natura.

Fino a nuovo avviso, dunque, il colosso sarà accessibile:

lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle 8:30 alle 13:30 (ultimo ingresso alle 13:00)

giovedì, venerdì e sabato si aggiungono anche le fasce serali dalle 17:00 alle 22:00 (ultimo ingresso alle 21:30).

Alto 35 metri, il San Carlone è una delle statue più imponenti d’Europa, capolavoro barocco dedicato a San Carlo Borromeo, figura centrale della Controriforma. Situato sulle colline di Arona, il complesso monumentale offre una vista mozzafiato sul Lago Maggiore, con scorci che abbracciano il paesaggio piemontese e le sue acque lacustri.

I visitatori possono salire all’interno della statua tramite una scala a chiocciola, raggiungendo le finestrelle agli occhi del colosso, che si aprono su un panorama indimenticabile. Il percorso include anche la Chiesa barocca, che custodisce le reliquie del Santo, e una mostra con materiali storici che raccontano la costruzione del monumento, eretto tra il 1614 e il 1698.

Arte e natura nel giardino botanico

Attorno alla statua, il giardino botanico è un’oasi di pace che invita a rallentare e godere della natura. Tra alberi secolari e aiuole curate, i visitatori trovano tavoli per picnic e un parco di sculture firmato da Marco Mantovani (1921-2005), artista neoilluminista di fama internazionale, allievo di maestri come Lodovico Pogliaghi e Francesco Messina. Le sue opere, disseminate nel verde, aggiungono un tocco di modernità al contesto storico, creando un dialogo tra epoche diverse.

Con la sua tranquillità, il giardino è il luogo perfetto per una pausa immersi nella bellezza, rendendo il San Carlone non solo un’attrazione culturale, ma anche un’esperienza di relax e contemplazione.

Per visitare il complesso, sono disponibili due tipologie di biglietto:

7 euro : si accede al terrazzo panoramico ai piedi della statua e al parco circostante

: si accede al terrazzo panoramico ai piedi della statua e al parco circostante 10 euro: include anche la salita interna fino alle finestrelle panoramiche nella testa del colosso.

Sono previste anche riduzioni per specifiche categorie, e i possessori dell’Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta entrano gratuitamente mostrando la tessera. Acquistare i biglietti online sul sito ufficiale permette di saltare la fila, garantendo un’esperienza fluida e senza attese.

