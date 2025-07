Deodato Arte torna in Sardegna per l’estate 2025 tra Costa Smeralda e Chia, con Pop Art, artisti globali e un’asta per la riforestazione marina.

Due location d’eccezione e un’offerta artistica di altissimo livello per coniugare creatività e responsabilità ambientale: per l’estate 2025, Deodato Arte torna in Sardegna, rafforzando la sua presenza lungo la costa e confermandosi protagonista della scena artistica isolana.

Dalla Costa Smeralda, dove per il settimo anno consecutivo è presente con una galleria al Waterfront – l’esclusiva iniziativa a cielo aperto nel Porto Vecchio di Porto Cervo dedicata a moda, design, arte e lifestyle – fino al sud dell’isola, con la riapertura dello spazio espositivo nel suggestivo Laguna Beach Resort di Chia, l’estate artistica si annuncia ricca di novità. Tra queste, il progetto immersivo Pop Art Loves Pop Music e l’asta benefica Art for Blue, che unisce arte e impegno per l’ambiente.

Waterfront Costa Smeralda e il progetto Pop Art Loves Pop Music

Anche per il 2025, il Waterfront Costa Smeralda accoglie il linguaggio colorato e dirompente della Pop e Street Art grazie allo spazio della galleria Deodato Arte, una delle nove capsule espositive progettate dall’architetto Gio Pagani per il Gruppo Smeralda Holding.

All’interno e all’esterno dello spazio espositivo sarà possibile ammirare opere originali di grandi maestri internazionali come Mr. Brainwash, Romero Britto, Takashi Murakami, Banksy, Mr. Savethewall, Jeff Koons, Andy Warhol e TvBoy.

Accanto alla mostra, prende vita Pop Art Loves Pop Music. Si tratta di un percorso emozionale che accosta le icone della Pop Art ai testi più amati della musica pop. Il risultato è un’esperienza immersiva che intreccia arti visive e sonore, con protagonisti come Mr. Brainwash, Daniele Fortuna e Arnaud Nazare-Aga.

L’asta solidale Art for Blue

Grande novità del 2025 è l’iniziativa benefica Art for Blue, promossa da Smeralda Holding in collaborazione con Deodato Arte. L’asta è a sostegno della One Ocean Foundation e del progetto di riforestazione marina Blue Forest, attivo nella baia di Cala di Volpe.

Cuore dell’asta è Panther – Black di Richard Orlinski, una scultura in resina che esprime forza ed eleganza. È il simbolo perfetto di un’arte contemporanea attenta al mondo che la circonda. L’opera sarà visibile per tutta l’estate in una teca al Waterfront e acquistabile online su Charity Stars. L’80% del ricavato verrà devoluto al progetto Blue Forest, impegnato nella rigenerazione di 80 ettari di fondale marino e nella tutela della Posidonia oceanica, pianta fondamentale per la salute degli ecosistemi e la lotta al cambiamento climatico.

Laguna Beach Resort di Chia: arte e natura in dialogo

Nel cuore del sud sardo, Deodato Arte riapre le porte del suo spazio espositivo al Laguna Beach Resort di Chia, portando con sé una selezione di capolavori dell’arte moderna e contemporanea.

Spicca tra tutti Faun’s Dance di Pablo Picasso, litografia originale firmata dal Maestro. Ma troviamo anche opere di Takashi Murakami e le fotografie potenti e visionarie di David LaChapelle. Una proposta artistica di livello internazionale, immersa in un contesto naturale di straordinaria bellezza.

Foto: Ufficio Stampa/Emanuele Perrone