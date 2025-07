Durante la Classic Week 2025, le aste ‘Old Masters Evening Sale’ e ‘The Exceptional Sale’ totalizzano oltre 60 milioni di sterline con il capolavoro di Canaletto venduto a prezzo record.

Risultato record per l’apertura della Classic Week di Christie’s nella capitale britannica. Le due aste di punta – Old Masters Evening Sale e The Exceptional Sale – hanno, infatti, raggiunto un totale di £60.844.240 (circa €70.944.384). Con un valore di vendita pari al 116% della stima minima. A segnare la serata è stato in particolare il capolavoro di Canaletto, Venice, the Return of the Bucintoro on Ascension Day, appartenuto a Sir Robert Walpole, primo Primo Ministro del Regno Unito.

L’opera ha raggiunto la cifra record di £31.935.000 (circa €37.236.210), suscitando un fragoroso applauso in sala e fissando un nuovo record mondiale d’asta per l’artista. Ma il Canaletto non è stato l’unico gioiello venduto, Oltre al suo trionfo spicca quello di Jan Davidsz. de Heem, con una sontuosa e perfettamente conservata natura morta. Definita “good-enough to eat” anche a 350 anni di distanza dalla realizzazione, l’opera ha raggiunto £3.670.000 (circa €4.279.220).

E ancora, Tiziano, con il suo Portrait of a nobleman, seated before a window, è stato venduto a £3.428.000 (circa €3.997.048). Considerato “il più grande ritrattista del XVI secolo” e figura di enorme influenza, Tiziano continua a esercitare una forte attrattiva sul mercato.

GIOVANNI ANTONIO CANAL, CALLED IL CANALETTO, Venice, the Return of the Bucintoro on Ascension Day

Come riporta la nota ufficiale, Maja Markovic, responsabile dell’asta Old Masters Evening Sale, ha così commentato il risultato: “Questa serata rappresenta una pietra miliare per Christie’s Londra. […] Il risultato del Canaletto, che ha superato di oltre 13 milioni di sterline un record rimasto imbattuto per più di vent’anni, è una testimonianza della qualità eccezionale e del fascino duraturo del dipinto. È il secondo prezzo più alto mai raggiunto per un Old Master da Christie’s Londra. Superato solo da Lot and His Daughters di Rubens nel 2016”, ha concluso.

The Exceptional Sale: storia e arte decorativa a prezzi d’oro

Ottimi risultati anche per la secondo asta, The Exceptional Sale dedicata a oggetti d’arte. A distinguersi è stata la Union Jack issata sulla HMS Spartiate durante la Battaglia di Trafalgar, con frammenti metallici e schegge di legno ancora visibili nel tessuto. La storica bandiera è stata aggiudicata per £1.068.500 (circa €1.245.871), dopo una serrata gara tra un offerente telefonico e la piattaforma online Christie’s Live™.

E ancora, un’elegante coppa in lapislazzuli intagliata e montata in bronzo dorato d’epoca Luigi XVI. Presumibilmente riportata dalla Russia dal Duca Alexander Hamilton durante la sua missione diplomatica a San Pietroburgo nel 1807, ha raggiunto £592.200. “Questa asta ha registrato ottimi risultati per capolavori delle arti decorative e oggetti di rilevanza storica”, ha spiegato Thomas Williams, responsabile di The Exceptional Sale. “Siamo stati entusiasti di assistere alla vivace gara per la Union Jack della HMS Spartiate, che ha superato la stima più alta grazie all’interesse di collezionisti da tutto il mondo”.

A Union Jack Flown by HMS Spartiate at The Battle of Trafalgar

La Classic Week di Christie’s prosegue fino al 9 luglio, inserendosi nell’ambito delle celebrazioni per la London Summer Season con aste, mostre ed eventi che raccontano la vitalità culturale della città. In questo contesto, il successo delle aste dimostra ancora una volta la solidità del mercato per le opere rare, significative e di alta qualità, capaci di continuare ad affascinare collezionisti e appassionati a livello globale.

Immagini Press Christie’s