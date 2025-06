Il 29 giugno si celebrano i 125 anni dalla nascita di Antoine de Saint-Exupéry, ‘papà’ del Piccolo Principe: cosa vedere a Tolosa.

Il 29 giugno 2025 ricorrono esattamente i 125 anni dalla nascita di Antoine de Saint-Exupéry, l’autore de Il Piccolo Principe, il secondo libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia. Per celebrare questa ricorrenza, il Piccolo Principe Day – istituito nel 2020 dalla Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation – accende Tolosa, capitale occitana e culla dell’avventura aerea, con un omaggio artistico e immersivo.

“L’essenziale è invisibile agli occhi,” recita una delle frasi più celebri del racconto, un invito a esplorare temi profondi come l’amore, la vita e le relazioni, mascherati da una fiaba senza tempo che parla a ogni generazione. Quest’anno, l’anniversario si trasforma in un viaggio sensoriale, intrecciando l’eredità letteraria di Saint-Exupéry con l’epopea dell’Aéropostale, il tutto amplificato da esperienze artistiche e interattive.

Jardin Royal, Toulouse © Rémi Deligeon

Un anniversario d’arte e avventura

L’evento ruota attorno a L’Envol des Pionniers, il museo interattivo di Montaudran, che celebra i pionieri dell’aviazione e il ruolo di Saint-Exupéry come pilota dell’Aéropostale. Le sue missioni da Tolosa verso il Sahara e l’America Latina, partite spesso dall’Hôtel du Grand Balcon (stanza 32, sito commemorativo del Ministero della Cultura francese), hanno plasmato opere come Vol de nuit e Terre des hommes. Così, la città rende omaggio all’autore con Avenue Saint-Exupéry, che conduce al quartiere aeronautico, e una statua nel Jardin Royal, dove Saint-Exupéry dialoga idealmente con il suo personaggio.

L’anniversario 2025 amplifica questo legame con Air France, a history of elegance, una mostra temporanea all’Envol con 200 oggetti originali, che celebra l’evoluzione da Aéropostale a compagnia globale, erede dell’anima pionieristica di Saint-Exupéry. Non solo: l’Envol propone installazioni che ricreano l’atmosfera dei voli di Saint-Exupéry, con proiezioni che evocano il silenzio tra le nuvole e i deserti sahariani, ispirando il viaggio del Piccolo Principe tra i pianeti.

L’Envol des Pionniers VERT© Arnaud Späni Cité de l’espace ®Manuel_Huynh

Questi spazi interattivi, arricchiti da audio ambientali e schermi olografici, immergono i visitatori nel mondo onirico dell’autore, dove l’arte visiva si fonde con la narrazione letteraria. La mostra temporanea su Air France include anche un’area multimediale, con filmati d’archivio e simulazioni di cabine storiche, che collegano il passato aviatorio al presente, offrendo un’esperienza tattile e visiva.

Un viaggio oltre le stelle

Tolosa, hub europeo dell’aeronautica e dell’aerospazio, amplia l’omaggio con la Cité de l’Espace, dove l’arte incontra la scienza. Qui, l’installazione LuneXplorer permette di vivere le sensazioni di un’astronauta sulla Luna, mentre riproduzioni del terreno marziano e immagini del telescopio James Webb stimolano la meraviglia, eco della curiosità del Piccolo Principe.

L’anniversario 2025 trasforma queste attrazioni in un dialogo artistico. Pannelli illustrati ispirati ai disegni di Saint-Exupéry decorano gli spazi, e un’area dedicata ospita un’installazione immersiva con proiezioni 3D che ricreano i pianeti del libro, accompagnate da musiche ispirate al suo stile narrativo.

L’envol des Pionniers © Rémi Deligeon

La celebrazione del Piccolo Principe Day diventa, quindi, un’occasione in più per esplorare l’invisibile, proprio come l’autore faceva con le sue ali e le sue parole. Dalle mostre interattive all’eredità spaziale, Tolosa si conferma una città dove l’arte e l’avventura si incontrano, lasciando un’impronta indelebile nel cuore dei visitatori.

Immagini da Ufficio Stampa