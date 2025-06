Il 26 giugno, un evento artistico con Lee Lee-nam, Squatters Lap e Vincenzo Marsiglia celebra i 60 anni di relazioni Italia-Corea.

Il Colosseo si prepara a trasformarsi in una tela luminosa il prossimo 26 giugno, ospitando la prima proiezione multimediale della Corea del Sud, evento artistico che celebra l’Anno dello Scambio Culturale Italia-Corea 2024-2025 e il 60° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La facciata dell’Anfiteatro Flavio diventerà, così, uno schermo spettacolare, animato da immagini e colori che narrano la ricchezza culturale e storica di Italia e Corea.

La proiezione, una media facade senza precedenti per la Corea su questo monumento, è stata realizzata con il contributo di artisti italiani e coreani: Lee Lee-nam, il collettivo Squatters Lap e Vincenzo Marsiglia, affiancati dal team Korea Round, composto da giovani talenti dei due Paesi. Inoltre, l’evento, che avrà luogo presso il Caffè Roma vicino al Colosseo, vedrà la partecipazione di circa settanta personalità. Tra loro, il Prefetto del Dicastero per il Clero, You Heung-sik, e la Direttrice del Parco Archeologico, Alfonsina Russo.

Questa iniziativa non è solo un omaggio visivo, ma un dialogo artistico che promuove la collaborazione culturale. Yoon Yang-soo, Capo Ufficio degli Affari Culturali Internazionali e delle Pubbliche Relazioni del Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea, dichiara: “Questa proiezione media facade ha sapientemente unito l’arte e la tecnologia della Corea e dell’Italia nella cornice straordinaria del Colosseo, patrimonio culturale mondiale. E rappresenta un risultato di grande valore, capace di aprire nuove prospettive per lo scambio culturale tra i nostri due Paesi.

In occasione dell’Anno dello Scambio Culturale, auspico che i giovani artisti coreani e italiani possano dialogare in modo sempre più attivo e che la nostra collaborazione culturale possa rafforzarsi e proseguire nel tempo, generando ulteriori opportunità di crescita e condivisione reciproca.” L’evento segna un momento storico, valorizzando il Colosseo come ponte tra culture.

L’Anno dello Scambio Culturale, un viaggio artistico che continua

L’Anno dello Scambio Culturale Italia-Corea 2024-2025 nasce dal vertice tra i capi di Stato di novembre 2023, concretizzandosi con un memorandum d’intesa firmato il 3 maggio 2024 tra il Ministero della Cultura coreano e il Ministero degli Affari Esteri italiano. Nel 2024, la Corea ha portato in Italia eventi come lo spettacolo Il sogno del principe del Centro Nazionale di Musica Tradizionale Coreana, una mostra di artisti affermati (giugno-settembre), un evento B2C su K-content (luglio), una fiera del turismo (ottobre) e uno spettacolo di danza contemporanea (novembre).

Quindi, nel 2025, l’interscambio si intensifica con una mostra speciale alla Biennale di Architettura di Venezia (maggio-luglio) e , una masterclass sulla cucina coreana e la fermentazione (maggio). In programma anche progetti futuri come un programma di collaborazione tra giovani designer, uno scambio di musica lirica con un’opera congiunta (novembre), una mostra a Roma Arte in Nuvola (novembre) e un evento di moda con l’Accademia di Belle Arti di Roma (dicembre).

Info utili

La proiezione sul Colosseo non è solo un’esibizione, ma un’opportunità per promuovere dialogo e sinergia tra istituzioni culturali e religiose, affrontando temi sociali rilevanti per Roma. L’incontro al Caffè Roma, con figure come Alfonsina Russo, sottolinea l’importanza del patrimonio archeologico come spazio vivo. Sul sito ufficiale tutti gli aggiornamenti.

