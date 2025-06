Dal 21 giugno al 14 settembre 2025 ai Giardini delle Tuileries, il simbolo artistico delle Olimpiadi 2024 si accende di nuovo nei cieli della città.

Dopo aver affascinato il mondo durante le Olimpiadi di Parigi 2024, la mongolfiera dorata che ha accolto la fiamma olimpica torna a svettare nei cieli della Ville Lumière, trasformando l’estate 2025 in un’esperienza visiva mozzafiato. Come riporta ANSA, dal 21 giugno al 14 settembre, il pallone aerostatico con il braciere olimpico, celebre per i suoi riflessi dorati al tramonto, riprenderà vita sopra i Giardini delle Tuileries, tra il Museo del Louvre e Place de la Concorde.

L’installazione, promossa dal presidente Emmanuel Macron e resa possibile grazie a un dispositivo tecnico potenziato, volerà per tre estati consecutive. Esattamente fino alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il progetto è firmato dal designer Mathieu Lehanneur che ha realizzato un’opera capace di superare l’occasione contingente legata ai Giochi 2024. Per diventare un capolavoro artistico contemporaneo che fonde tecnologia e poesia.

Foto Shutterstock

Sono ancora vivide le immagini di poco meno di un anno fa. Era il 26 luglio 2024 infatti quando, durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, le leggende francesi Teddy Riner e Marie-José Pérec accesero la torcia con una fiamma simulata da LED e vapore acqueo. Un gesto attento all’ambiente e, insieme, omaggio ecologico ai pionieri dell’aeronautica, i fratelli Montgolfier.

Come riferito da Euronews, il pallone – alto 30 metri e sollevato a 60 metri di notte – emette una nuvola luminosa alimentata da 200 ugelli ad alta pressione, creando un effetto etereo che richiama leggerezza e magia che al tramonto diventa un faro dorato. “Leggero, magico e unificante. Un sole a portata di mano”, a dirla con lo stesso Lehanneur. Il design innovativo, privo di combustibili, ha subito conquistato Parigi e il mondo, combinato a un’estetica sofisticata ma lineare attenta alla sostenibilità.

L’idea di perpetuare questo rito nasce proprio dall’entusiasmo social, con parigini e turisti che ne hanno chiesto la conservazione. Macron ha, quindi, accolto la richiesta, annunciando il ritorno annuale della mongolfiera fino alle prossime olimpiadi americane (ANSA). La struttura, rafforzata tecnicamente, sarà quindi visibile ogni sera, prolungando una storia che a Parigi ha radici profonde. La tradizione aerostatica parigina risale, infatti, al 1° dicembre 1783, quando Jacques Charles e Marie-Noël Robert decollarono dalle Tuileries davanti a 400mila spettatori. Un’eredità storica che rende la mongolfiera olimpica un ponte tra passato e futuro oltre che un elemento artistico che celebra l’audacia francese.

Foto Shutterstock

Giardini delle Tuileries, 113 Rue de Rivoli, 75001 Parigi

Fino al 14 settembre 2025

Orari di apertura: 10:00-21:30 con voli notturni al tramonto (soggetti a meteo)

Ingresso: Gratuito

Sito ufficiale a questo link.

Foto Shutterstock