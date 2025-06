Il Salone del Mobile di Milano annuncia un’open call rivolta ai giovani talenti under 35 in vista del SaloneSatellite 2026. Come candidarsi.

Sono aperte le candidature per il SaloneSatellite 2026, trampolino di lancio per designer under 35 in programma dal 21 al 26 aprile 2025 a Fiera Milano Rho. Fino al 30 agosto 2025, i talenti possono presentare tre prototipi innovativi online (1-3 foto per progetto, 16:9, max 100MB, descrizione in inglese entro 300 caratteri), entrando in un circuito globale curato da Marva Griffin Wilshire dal 1998.

Il SaloneSatellite celebra 26 anni come fucina di creatività, con l’edizione 2025 che ha visto 700 giovani reinterpretare tecniche antiche in chiave sostenibile, eco del 2024 a Triennale Milano con Universo Satellite. Icone come Oki Sato (Nendo), Sebastian Herkner, Matali Crasset e Cristina Celestino, oltre a PINWU, Benwu Studio e Felicia Arvid (Compasso d’Oro), testimoniano il suo impatto.

Álvaro Catalán de Ocón (PET Lamp) e David Pompa, presenti a Euroluce 2025, e Davide Groppi incarnano il passaggio da prototipo a impresa. Un dialogo tra formazione, sperimentazione e industria che plasma il futuro del design.

Open Call SaloneSatellite 2026

Deadline: 30 agosto 2025

Candidatura: Form Online

Per informazioni: salonesatellite@salonemilano.it

