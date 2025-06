In occasione del Pride Month, Avani Palazzo Moscova Milan Hotel propone una serata di arte, musica e libertà a Milano.

Mercoledì 25 giugno 2025, dalle 19, l’Avani Palazzo Moscova Milan Hotel, parte di Avani Hotels & Resorts del gruppo Minor Hotels, ospita un esclusivo party per celebrare il Pride, immerso nei colori dell’arcobaleno. Cuore dell’evento è la Walk of Love di Antonio Colomboni, una passerella artistica che invita a esprimere l’amore con orgoglio.

L’Avani Palazzo Moscova si trasforma, dunque, in un simbolo di libertà con la Walk of Love, ideata dall’artista e art director di Toiletpaper magazine, noto per collaborazioni con Nike, Uniqlo e Baci Perugina. Colomboni ha progettato una passerella dove i colori arcobaleno dominano, rappresentando energia, amore incondizionato e autenticità.

Foto da Ufficio Stampa

“Quando Avani mi ha chiesto di creare qualcosa per il Pride, ho pensato all’amore come un linguaggio senza confini”, spiega l’artista. “In una parola: libertà. Libertà di amare chi vuoi, di esprimerti senza filtri e di brillare a modo tuo. Quest’opera è piena di colori perché ogni colore è una voce. Per me l’arte è un po’ questo: dire chi sei senza dire una parola”. La passerella, un invito a camminare con orgoglio, riflette il messaggio centrale dell’evento: l’amore non necessita di approvazione, ma di spazio per esistere.

La serata sarà animata da un DJ set dei Vannelli Bros, creando un’atmosfera vibrante. Partner d’eccezione includono NARS Cosmetics, con sessioni di make-up personalizzate in un’area beauty esclusiva, e Lord Milano, profumeria Italo-saudita, che arricchisce l’allestimento con fragranze arcobaleno. Birra Raffo, Sodamore, Masciarelli Tenute Agricole e Altamura Distilleries offriranno cocktail signature ispirati al tema, garantendo un’esperienza sensoriale completa.

L’evento, aperto a tutti previa registrazione su Eventbrite, si inserisce nel calendario del Pride milanese, rafforzando il legame tra arte, cultura e inclusione.

Immagini da Ufficio Stampa