Il brand di moda e il museo newyorkese ancora insieme: la collezione UT MoMA Art ICONS e le Friday Nights.

UNIQLO e il Museum of Modern Art (MoMA) di New York annunciano il rinnovo della loro partnership decennale, rafforzando l’accesso all’arte per tutti. Dal 2013, oltre 3,25 milioni di newyorkesi hanno, infatti, goduto dell’ingresso gratuito alle UNIQLO Friday Nights (venerdì 17:30-20:30). “Dopo oltre un decennio di successo della collaborazione, siamo entusiasti di rinnovare la partnership del MoMA con UNIQLO”, ha dichiarato Sarah Suzuki, Direttore Associato del Museum of Modern Art.

E ha aggiunto: “L’estensione delle UNIQLO Friday Nights, insieme a progetti in corso come la collezione UT, rafforzano il nostro impegno comune a rendere l’arte accessibile a tutti, soprattutto ai newyorkesi”.

Entusiasmo anche da parte del brand. “La nostra partnership con il MoMA è caratterizzata da un rinnovato spirito di creatività”, ha dichiarato John Jay, Global Creative President di Fast Retailing. “Il nostro sostegno ai newyorkesi con le UNIQLO Friday Nights rappresenta una nuova esplorazione di come portare più gioia e ispirazione alla gente della nostra comunità attraverso il MoMA. Questo è un nuovo inizio”, ha chiosato.

La collezione UT MoMA Art ICONS: arte da indossare

La linea UT (Uniqlo T-shirt) trasforma opere d’arte in abbigliamento, come La notte stellata di Van Gogh (1889), lanciata a gennaio 2025. Dal 24 giugno, tre nuovi modelli debuttano, tra cui Agapanthus di Monet (1914-26), che cattura fiori mossi dal vento. Disponibili in 25 mercati, inclusi store e online, portano il logo MoMA, simbolo di questa sinergia creativa. A partire da 19,90 euro.

