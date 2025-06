In occasione della Festa di San Giovanni, il cuore artistico di Torino si accende con una notte di musica. I dettagli.

Piazza Vittorio Veneto, gioiello architettonico ottocentesco del capoluogo piemontese, si trasforma il 24 giugno 2025 nel cuore pulsante di Torino Is Fantastic, evento musicale unico in occasione della Festa di San Giovanni. Progettata nel XIX secolo come simbolo dell’espansione urbanistica sabauda, questa piazza affacciata sul Po ospiterà una serata che anche in tv storia e intrattenimento, trasformando un’icona della città in un palcoscenico.

La manifestazione, infatti, sarà trasmessa successivamente su Canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Noemi per celebrare la tradizione torinese con una line-up stellare. Piazza Vittorio Veneto, con le sue arcate neoclassiche e la vista mozzafiato sul fiume, è, del resto, da sempre un punto di ritrovo storico.

Costruita tra il 1817 e il 1831, riflette l’eleganza della Torino sabauda, collegando il centro alla collina. Qui, a partire dalle 21:00, si alterneranno Shaggy – che festeggia i 30 anni di Boombastic (Fantastic) – e star italiane come Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e i finalisti di Amici. La notte culminerà infine con il tradizionale spettacolo pirotecnico, un rito che illumina il cielo da secoli.

La Festa di San Giovanni, patrono di Torino, risale al Medioevo, e Piazza Vittorio ne amplifica il prestigio con la sua grandiosità. L’accesso è gratuito su prenotazione online qui fino a esaurimento posti.

Immagini Shutterstock / Ufficio Stampa