È con un divertente video che Zerocalcare e Valerio Mastandrea confermano una nuova serie in arrivo su Netflix nel 2026.

La notizia che i fan attendevano è ora ufficiale. Il popolare fumettista romano Zerocalcare torna su Netflix con una nuova serie, prevista per il 2026. L’annuncio arriva direttamente da un video su Instagram nel quale Zerocalcare insieme a Valerio Mastandrea – voce dell’iconico Armadillo – confermano la prosecuzione della loro collaborazione.

Prodotta da Movimenti Production (parte di Banijay Kids & Family) in collaborazione con BAO Publishing, la serie è scritta e diretta dallo stesso Zerocalcare, promettendo un altro capitolo ricco di ironia e riflessioni.

Lo scambio di battute tra i due, ovviamente in romanesco, è nel loro tono tipicamente sarcastico. Se Zerocalcare ‘rimprovera’ all’attore di aver spoilerato il nuovo progetto, Mastandrea replica: “Mi hanno chiesto che stai a fa’? Come sta Calcare? […] Ho risposto che non so come sta ma so che stiamo lavorando, ogni tanto lo vedo… Ho detto che stiamo facendo la terza serie, che ho detto?”. “Eh, hai detto una roba che da contratto non si poteva dire”, rilancia il fumettista. “Ma io non lo sapevo mica”, chiosa l’attore che aggiunge “la trama non l’ho detta, pure perché non la so…”.

La nuova serie si inserisce nel percorso artistico di Zerocalcare, noto per il suo stile narrativo che mescola autobiografia e critica sociale. Ovviamente i dettagli restano top secret, ma la collaborazione con BAO Publishing garantisce la fedeltà al linguaggio grafico dell’autore. Non resta che aspettare.

Immagine Netflix