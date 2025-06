‘The Rising Squall’, il primo dipinto a olio esposto da William Turner, riemerge dopo oltre un secolo. Andrà all’asta a Londra per una stima di 300.000 sterline.

Un dipinto di William Turner ritrovato dopo 150 anni – il primo ad olio dell’artista ad essere esposto – sarà protagonista di un’asta da Sotheby’s. Si intitola The Rising Squall (La burrasca crescente) e immortala la veduta di un’antica sorgente e stazione termale di Bristol, vista dalla riva orientale del fiume Avon, prima della costruzione del Clifton Suspension Bridge.

L’autore dell’opera – Turner, appunto – si è svelato solo dopo la pulizia del dipinto lo scorso anno. Sotheby’s, a Londra, lo esporrà tra il 28 giugno e l’1 luglio prima di batterlo all’asta per un valore (si stima) di 300.000 sterline (più di 350mila euro).

Ritrovato il primo dipinto a olio esposto di William Turner

Come sottolineato da Julian Gascoigne di Sotheby’s il valore dell’opera sta soprattutto nel fatto che ci mostra lo «stile iniziale» di Turner. Un pittore alle prime armi, adolescente, che sperimentava con la pittura a olio prima di scegliere gli acquerelli a cui poi si è indissolubilmente legato. Una storia curiosa, quella di The Rising Squall: tre giorni dopo il diciottesimo compleanno di Turner, l’opera fu esposta alla Royal Academy (siamo nel 1793) e fu acquistata dal reverendo Robert Nixon, cliente del barbiere del padre di Turner. Fu poi il figlio di Nixon ad ereditare il dipinto alla morte del padre, dopodiché l’opera cadde nell’oblio: l’ultima esposizione nota risale al 1858 in Tasmania, Australia.

Un’opera in realtà citata anche nei necrologi dedicati a Turner, ma mai realmente individuata dagli storici dell’arte: si pensava infatti che ci si riferisse ad un acquerello (Fishermen at Sea), almeno prima della scoperta del dipinto lo scorso anno.

Foto: Sotheby’s