Per i suoi 50 anni, il brand italiano di menswear Rodrigo affida all’artista Marco Lodola la reinterpretazione del logo storico e una collezione esclusiva.

In occasione del cinquantesimo anniversario di Rodrigo, il brand di moda maschile celebra la sua storia con una capsule collection in edizione limitata, frutto di una straordinaria collaborazione con l’artista Marco Lodola. Disponibile in esclusiva dal 19 giugno al 19 luglio presso lo store Coin di Piazza Cinque Giornate, questa linea speciale sarà lanciata durante la Milano Fashion Week Uomo 2025 con un evento dedicato tra design, arte e innovazione.

La partnership, che vede Lodola reinterpretare il simbolo storico del Centauro di Rodrigo, unisce l’eleganza effortless del marchio con il linguaggio pop e luminoso dell’artista. Creando un progetto che celebra il passato del brand e guarda al futuro.

La collaborazione artistica: Lodola e il Centauro luminoso

La collaborazione tra Rodrigo e Marco Lodola si fonda sull’incontro tra il savoir-faire sartoriale e l’estetica visionaria dell’artista, noto per l’uso innovativo di luce e colore in opere esposte in tutto il mondo. Per questa capsule, Lodola ha realizzato una scultura luminosa che reinterpreta il Centauro, simbolo iconico di Rodrigo, commissionata da SIAC Fashion. La sua estetica pop, caratterizzata da forme dinamiche e colori vivaci, si traduce dunque in un’opera che illumina lo spazio, trasformando il mito in un simbolo contemporaneo.

Immagine da Ufficio Stampa

Questa scultura diventa, a sua volta, l’ispirazione per una linea di capi esclusivi – t-shirt, felpe, polo e la celebre camicia del brand – che per la collezione Spring Summer 2026 sfoggiano grafiche vibranti, frutto della prorompente energia cromatica di Lodola. “Per me questo esperimento così come le mie precedenti incursioni nella moda, da Vivienne Westwood a Valentino fino a Dior rappresenta una forma di arte applicata. O come la definisco io, di arte che cammina tra la gente”, spiega Lodola.

Che aggiunge: “Sono felice di partecipare alla celebrazione del cinquantesimo di Rodrigo, un marchio ancora totalmente italiano. Sono felice di aver trovato un team giovane e talentuoso che ha seguito il progetto e lo ha reso coerente con l’immagine del brand e con la mia interpretazione”.

L’evento e l’allestimento a Milano

Il lancio ufficiale della capsule è previsto per il 19 giugno 2025, con un evento speciale presso Coin in Piazza Cinque Giornate, dove la vetrina sarà trasformata in un takeover artistico per due settimane, seguito da un pop-up store. Gabriele Gulizia, Direttore Prodotto Abbigliamento e Accessori di Coin, sottolinea: “Siamo entusiasti di ospitare la capsule collection di Rodrigo in esclusiva per Coin nella nostra storica location di Piazza Cinque Giornate. Questa collaborazione riflette perfettamente l’attenzione di Coin per l’eleganza e l’innovazione, offrendo un prodotto unico che unisce design e qualità. Siamo inoltre orgogliosi di poter collaborare nella realizzazione delle vetrine con il team di Marco Lodola, che aggiunge un tocco artistico e distintivo all’intero progetto”.

Marco Merlino, CEO di Rodrigo, esprime orgoglio per questa partnership. “Siamo orgogliosi di collaborare con un’artista del calibro di Marco Lodola e lasciargli mano libera nell’interpretare il nostro Centauro. Siamo sicuri che questo progetto, che nasce nell’anno del nostro cinquantesimo, avrà sviluppi anche nei prossimi anni”.La capsule si inserisce in un piano di rilancio del brand, mirato a consolidare la sua presenza nazionale e internazionale con un’immagine contemporanea, senza perdere i valori di qualità e identità che lo hanno reso un punto di riferimento nel menswear italiano.

Immagini da Ufficio Stampa