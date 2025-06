I Castelli di Cannero sul Lago Maggiore riaprono con un nuovo museo interattivo nella Rocca Vitaliana. Ecco storia e novità della fortezza, visitabile dal 28 giugno.

I Castelli di Cannero riaprono al pubblico il 28 giugno con un nuovo museo interattivo: il Museo di Terre di Borromeo. Siamo sul Lago Maggiore, di fronte alle cittadine di Cannero e Cannobio: i Castelli di Cannero si stagliano imperturbabili a circa trecento metri dalla sponda occidentale del lago. La rocca maggiore – che si chiama Vitaliana – ospiterà il nuovo museo interattivo, oltre all’inestimabile ricchezza storica del luogo.

Già nei primi anni del Quattrocento, del resto, queste rocche erano al centro dei racconti che avevano come protagonisti i briganti di Cannobio, i Mazzarditi. Dal 1441, tuttavia, il feudo di Cannobio e le isole di Cannero passano in mano alla famiglia Borromeo, artefice di gran parte delle opere ancora oggi visibili.

Turner e il fascino romantico dei Castelli di Cannero

La Rocca Vitaliana (sulle fondamenta della Malpaga costruita dai briganti e poi distrutta) si deve proprio alla storica famiglia: il nome – non a caso – onora la famiglia padovana da cui discende la casata dei Borromeo. Per lungo tempo, la fortezza è stata però abbandonata: c’è un acquerello dipinto dal pittore inglese William Turner nel 1843 che rappresenta perfettamente l’atmosfera romantica del luogo ormai deserto.

«Siamo felici di poter annunciare l’ormai imminente inaugurazione ufficiale dei Castelli di Cannero. – dice Marina Borromeo, Responsabile dei progetti speciali di Terre Borromeo – Un progetto molto ambizioso e delicato sia per le dimensioni dell’intervento di recupero, sia per la posizione degli isolotti circondati dal lago. Un’opera iniziata nel 2019 e resa ancora più complessa a causa delle interruzioni forzate dovute alla pandemia. Oggi il territorio, che ha risposto con interesse al nostro progetto, si arricchisce di un nuovo museo moderno in uno scenario naturale di grande impatto».

I visitatori potranno scoprire la storia suggestiva della fortezza in un viaggio, dalla terraferma alle acque del lago, fino ad addentrarsi lungo i camminamenti tra le corti, il mastio e le mura. L’ingresso adulti è di 25 euro, incluso il tour in barca di Cannero e l’audioguida del percorso museale.

Per info e biglietti: https://terreborromeo.it/castelli-di-cannero

Foto di MB Cerini