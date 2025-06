L’hotel di lusso della famiglia Federici nel cuore di Roma è in lizza per il Prix Versailles che premia storia, design e sostenibilità.

La famiglia Federici – Elia con i figli Angelica e Fortunato – festeggia un traguardo straordinario. Il loro hotel di lusso, Palazzo Talìa, situato nel cuore di Roma, è stato infatti selezionato tra i 16 finalisti del prestigioso Prix Versailles 2025, entrando nella World’s Most Beautiful Hotels List 2025. Questo riconoscimento celebra le strutture alberghiere più straordinarie al mondo per concezione architettonica e design. E premia l’abilità di Palazzo Talìa nel fondere l’eredità storica di un’antica dimora romana con un approccio moderno e sostenibile all’ospitalità.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Annunciati presso la sede UNESCO a Parigi, i vincitori dei titoli mondiali (Prix Versailles, Interior o Exterior) consacreranno il meglio dell’architettura globale. Ma già la nomination rappresenta un tributo alla visione della famiglia Federici e al loro impegno nel creare un’esperienza unica per gli ospiti.

“È un onore indescrivibile vedere il nostro Palazzo Talìa annoverato tra le eccellenze mondiali dal Prix Versailles”, dichiara Elia Federici, capofamiglia e ideatore del progetto. “Questo riconoscimento è il coronamento di anni di lavoro appassionato svolto insieme ai miei figli e a un team straordinario. Abbiamo sempre creduto nel valore dell’autenticità, nel rispetto della storia del luogo e nell’importanza di offrire un’ospitalità che tocchi il cuore dei nostri ospiti”.

Federici sottolinea l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale di Roma: “Ricevere questa notizia dal Prix Versailles è un momento di grande emozione. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di valorizzare l’eredità storica e culturale di Palazzo Talìa. Integrandola con soluzioni all’avanguardia e un design che dialogasse con il contesto”. La nomination premia l’armonia tra passato e futuro, con ogni dettaglio pensato per offrire un rifugio elegante e accogliente.

Palazzo Talìa, ricavato da un’antica dimora storica, si distingue per il suo design che unisce elementi d’epoca a comfort moderni, con un’attenzione particolare alla sostenibilità. Il progetto, realizzato con la collaborazione di architetti come Luca Guadagnino e Galleria Mia, riflette un approccio innovativo che rispetta il contesto culturale di Roma.

LEGGI ANCHE: — Cinque artisti diventati virali su TikTok: quando l’arte appassiona la community

La giuria del Prix Versailles, composta da esperti di architettura, design e cultura, ha valutato l’hotel per criteri come innovazione, integrazione con il patrimonio locale, sostenibilità ecologica, qualità degli spazi interni ed esterni e capacità di ispirare. Istituito nel 2015, il premio promuove progetti che combinano estetica, funzionalità e impatto sociale, con il motto “Ispirare, progredire, includere”.

Foto da Ufficio Stampa

“Aver contribuito a trasformare Palazzo Talìa in un luogo che ora compete sulla scena mondiale è una soddisfazione enorme”, aggiunge Federici, ringraziando architetti, collaboratori e la comunità locale per il sostegno. L’hotel non è solo un luogo di soggiorno, ma un’esperienza immersiva che celebra la bellezza di Roma, offrendo agli ospiti un dialogo continuo tra storia e modernità. La nomination al Prix Versailles consolida la reputazione della struttura come destinazione di lusso che incarna un Made in Italy evoluto, capace di ispirare e innovare.

Immagini da Ufficio Stampa