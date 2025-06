Novità per i fan di Yoshitaka Amano che, fino al 12 ottobre, espone a Palazzo Braschi a Roma.

Dal 12 giugno al 3 luglio 2025, ogni giovedì i visitatori di Amano Corpus Animae al Museo di Roma a Palazzo Braschi potranno acquistare cataloghi autografati dal leggendario Yoshitaka Amano. Limitati a 10 copie per giornata, per un totale di 40 volumi, i cataloghi saranno disponibili solo esibendo il biglietto della mostra valido per lo stesso giorno. Un’iniziativa esclusiva che sicuramente piacerà ai fan e che arricchisce la più grande esposizione europea dedicata al Maestro giapponese, visitabile fino al 12 ottobre 2025.

Curata da Fabio Viola e promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, con il supporto di Lucca Comics & Games e Zètema, la mostra celebra i 50 anni di carriera di Amano, artista che ha segnato l’animazione e il gaming mondiale. Con opere iconiche per Yattaman, L’Ape Magà e sei capitoli di Final Fantasy.

Foto da Ufficio Stampa Lucca Comics & Games

L’esposizione riunisce oltre 200 lavori, dai primi schizzi degli anni ’70 per Tatsunoko agli inconfondibili dipinti di Final Fantasy. Fino alle creazioni recenti che fondono anime, videogiochi e arte visiva. Amano, con il suo stile unico che intreccia colori vibranti e linee fluide, ha creato mitologie contemporanee, conquistando generazioni e superando confini geografici.

Le sue opere, che spaziano da illustrazioni delicate a dipinti complessi, incarnano una commistione di tradizione giapponese e immaginario globale, rendendo Amano Corpus Animae un viaggio nella storia dell’intrattenimento.

I giovedì dedicati – 12, 19, 26 giugno e 3 luglio – trasformano la visita in un’esperienza ancora più speciale, con solo 40 fortunati che potranno aggiudicarsi un catalogo firmato. La mostra, ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo Braschi, è aperta dal martedì alla domenica (10:00-19:00), con chiusura il lunedì. I biglietti sono disponibili tramite il sito ufficiale o contattando il numero 060608.

Immagini da Ufficio Stampa