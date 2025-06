Maurizio Cattelan colpisce ancora: l’opera da 6,2 milioni di dollari continua a provocare e affascinare, tra arte e criptovalute.

L’iconica Comedian di Maurizio Cattelan, la banana fissata con nastro adesivo che ha sconvolto il mondo dell’arte, torna a far parlare di sé. Acquistata per 6,2 milioni di dollari a novembre 2024 presso Sotheby’s New York dall’imprenditore cripto Justin Sun, l’opera è stata donata durante la Bitcoin Conference 2025 a Las Vegas. Destinatario Ross Ulbricht, fondatore di Silk Road, piattaforma online per il traffico di droghe illegali, graziato da Donald Trump il 21 gennaio 2025.

Dopo il debutto nel 2019 ad Art Basel Miami Beach, dove fu venduta per 120.000-150.000 dollari (una edizione è al Guggenheim), Comedian resta un simbolo di provocazione concettuale. Sun, che ha mangiato la banana a Hong Kong, l’ha definita una “banana decentralizzata”, evocando il linguaggio delle criptovalute. E ora la sua missione continua.

L’opera, accompagnata da un certificato di autenticità e istruzioni per l’installazione, non risiede nel frutto deperibile, ma nell’idea. Ulbricht, che ha scherzato sulla necessità di sostituire la banana, rappresenta una figura controversa. Come riportano Artribune e Finestre sull’arte, l’uomo – con due ergastoli sulle spalle per Silk Road – è stato liberato. Come? Grazie al sostegno della comunità cripto, di cui proprio Sun è un esponente di spicco.

Quest’ultimo ha investito 30 milioni di dollari in World Liberty Financial, progetto della famiglia Trump, e ulteriori 45 milioni in token, nonostante le accuse della SEC per frode e manipolazione di mercato. La donazione, documentata su X, unisce arte, finanza decentralizzata e politica, con Comedian che continua a sfidare i confini tra valore, mercato e provocazione. Né Sun, né Ulbricht, né Cattelan (contattato tramite Gagosian) hanno commentato l’evento.

