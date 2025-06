Arriva negli store a luglio ‘My Dear’, terza collezione del brand di moda UNIQLO in collaborazione con Studio Ghibli.

Dal 4 luglio 2025, UNIQLO lancia My Dear, terza collezione UT in collaborazione con Studio Ghibli, disponibile sia in negozio sia nello store online. Questa linea celebra l’eredità artistica del leggendario studio di animazione giapponese, fondato nel 1985 da Hayao Miyazaki e Isao Takahata, noto per capolavori come Spirited Away e Il mio vicino Totoro. Studio Ghibli ha, infatti, ridefinito l’animazione con il suo stile unico, che unisce dettagli artigianali, narrazioni poetiche e temi ecologici e umani, conquistando un pubblico globale e vincendo un Oscar nel 2003.

La collezione, composta da 14 modelli di t-shirt e felpe per adulti (€19,90-€34,90) e bambini (€12,90-€24,90), presenta opere d’arte ispirate a film iconici, firmate dall’artista tailandese Kanyada Phatan e dal produttore Toshio Suzuki. Ogni capo trasforma l’estetica di Ghibli in wearable art, celebrando la magia visiva dello studio.

In concomitanza, dal 4 al 6 luglio 2025, Le Grand Rex di Parigi ospiterà un festival cinematografico con dieci film di Studio Ghibli, tra cui Il ragazzo e l’airone, Kiki’s Delivery Service e Spirited Away. Il 4 luglio, prima della proiezione de La tartaruga rossa, Toshio Suzuki e il regista Michaël Dudok de Wit terranno un discorso speciale, approfondendo il processo creativo dello studio.

La collezione e il festival riflettono l’approccio di Ghibli all’arte come esperienza immersiva, capace di evocare emozioni attraverso paesaggi lussureggianti e personaggi indimenticabili.

