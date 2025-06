Il progetto Designer’s Table unisce giovani designer da Italia e Corea con due mostre a Seoul e Milano. Ecco chi sono i vincitori.

Dodici giovani designer – sei italiani e sei coreani – sono stati selezionati come vincitori del progetto internazionale Designer’s Table, un’iniziativa di collaborazione culturale che unisce il design e le tradizioni gastronomiche di Italia e Corea. Le loro creazioni saranno inoltre protagoniste di due prestigiose mostre internazionali, in programma nel mese di novembre a Seoul e Milano.

Promosso dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Corea del Sud (MCST) e organizzato dalla Korea Foundation for International Cultural Exchange (KOFICE), Designer’s Table si inserisce all’interno del programma ufficiale dell’Anno dello Scambio Culturale Corea-Italia 2024–2025.

Il progetto ha coinvolto i partecipanti in un percorso creativo e di mentoring della durata di circa cinque mesi, durante il quale i designer hanno reinterpretato le culture gastronomiche dei due Paesi attraverso la trasformazione simbolica delle posate. Obiettivo: dare nuova vita a questi oggetti quotidiani attraverso il linguaggio del design contemporaneo.

Cos’è il progetto Designer’s Table

La cerimonia di lancio del progetto si è svolta in streaming presso il Dongdaemun Design Plaza (DDP), alla presenza dei 12 giovani designer e dei quattro mentori d’eccellenza, due per ciascun Paese. Per l’Italia, hanno partecipato Ico Migliore, architetto e tre volte vincitore del Compasso d’Oro nonché detentore di tredici Red Dot Design Award, e Mario Trimarchi, architetto e designer premiato con il Compasso d’Oro nel 2016. Per la Corea, i mentor sono stati Yeo Miyoung, CEO di Studio D3, e Park Sungjae, CEO della filiale coreana del marchio italiano di illuminazione Flos.

I progetti vincitori saranno esposti in due appuntamenti espositivi internazionali: a Seoul, dal 12 al 30 novembre 2025, nell’ambito del Seoul Design Festival, presso lo Seochon Lounge, e a Milano, dal 20 al 30 novembre 2025, presso l’iconico concept store 10 Corso Como, simbolo internazionale di creatività e avanguardia.

Le due mostre rappresentano l’apice di un intenso percorso di scambio culturale tra Corea e Italia. L’iniziativa è parte delle celebrazioni ufficiali sancite il 3 maggio 2024 a Roma, con la firma di un protocollo d’intesa tra il Ministro coreano Yoo In-chon e la Vice Ministra italiana degli Affari Esteri Maria Tripodi.

«Questo progetto – ha commentato il Ministero coreano – non sarà una semplice mostra, ma un nuovo modello di diplomazia culturale basata sul design e sulla diffusione dell’onda coreana. Ci aspettiamo che diventi un luogo di scoperta del potenziale creativo e della sostenibilità della cooperazione tra i nostri Paesi».

I 12 vincitori: chi sono e cosa presentano

Guglielmo Brambilla (Bergamo e Seoul). Designer di oggetti attivo tra Bergamo e Seoul, è affascinato dalla cultura materiale, dal potere narrativo degli oggetti e dai rituali a essi legati. Crede nell’importanza delle tradizioni così come nella necessità di contestualizzarle attraverso l’introduzione di nuovi artefatti e abitudini.

Marlisa Marasco (Gimigliano e Pavia). È una designer e architetto calabrese, il cui lavoro nasce dall’incontro tra memoria, materia e narrazione. Attraverso oggetti e spazi, reinterpreta il suo patrimonio culturale in chiave contemporanea, trasformando la tradizione in un linguaggio intimo e poetico.

Mara Bragagnolo (Genova). È un’interior designer dedicata alla creazione di spazi e progetti con un focus sul design inclusivo e accessibile. Originaria di Genova, ha completato la sua formazione laureandosi in Interior Design presso la Glasgow School of Art. Successivamente, si è anche specializzata in Olfactive Spatial Design e Architettura Inclusiva.

Giuglia Vecchiato, SURI studio (Venezia). SURI Studio è un progetto indipendente legato al gioiello contemporaneo e alla scultura. Situato a Venezia, trae ispirazione dall’acqua, fattore determinante che scandisce il ritmo della vita.

Gianluca Sestini (Firenze). Designer toscano, attivo sul territorio fiorentino, la cui ricerca si concentra sullo spazio urbano e sugli oggetti che lo abitano, indagandone il valore d’uso e la dimensione relazionale. Al centro del suo lavoro c’è la relazione tra persona e oggetto, intesa non solo in termini di consumo, ma di fruizione attiva e consapevole.

Giulia De Franco (Milano). Product Designer milanese con una profonda passione per l’innovazione e la sostenibilità, crea soluzioni che uniscono estetica e funzionalità, con un particolare interesse per la Biomimetica e lo sviluppo di Bio-Materiali. Esplora nuove idee ed affronta sfide creative, aspirando ad un miglioramento continuo attraverso lo studio e la ricerca.

Designer’s Table: i vincitori coreani

Euna Lee (Seoul e Sydney). Designer e narratrice che vive tra Seul e Sydney, con un background in architettura del paesaggio e illustrazione. Esplora il modo in cui narrazioni visive e oggetti plasmano gli ambienti quotidiani. La sua attività spazia dalla creazione di libri illustrati all’insegnamento della programmazione, dalla creazione di prodotti alla vendita di strumenti software creativi.

Heeueon Rha (Seoul). È una designer che crea esperienze giocose che incoraggiano il pubblico a vedere concetti familiari da nuove prospettive. Appassionata di esplorazione della materialità, esplora costantemente nuovi media, spaziando da mobili e oggetti all’intelligenza artificiale, al web e alle esposizioni.

Jisu Jeong. Si occupa di progettazione di oggetti che si possono toccare con mano, infondendo in essi esperienza, materialità e memoria sensoriale. Convinta che gli oggetti possiedano una silenziosa vitalità, esplora il sottile movimento strutturale nelle sue opere. Attraverso il design, immagina delicate connessioni tra persone e oggetti: un futuro intimo di presenza condivisa.

Junghyun Kim. Persegue un design d’impatto, come una storia che chiunque possa sentire e comprendere. Ogni prodotto è realizzato per suscitare curiosità, coinvolgere e lasciare un’impressione duratura. Progetto non solo per l’uso, ma per l’emozione, il ricordo e il significato.

Jungyeon Shin. Radicata nella progettazione spaziale, la sua pratica esplora una creazione senza confini tra discipline diverse. Affronta temi specifici come tradizione, materialità, località e cultura del consumo, riformulandoli attraverso approcci sperimentali.

Subin Seol (Seoul e London). Crede che il design non sia solo una questione di estetica e funzionalità, ma anche un potente mezzo narrativo. La filosofia progettuale di Seoul si concentra sulla trasmissione di esperienze e messaggi più profondi attraverso la fusione di artigianalità e narrazione.