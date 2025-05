La Casa Editrice Dantebus, nata dal primo social network per artisti, ha lanciato anche quest’anno un concorso che ha raccolto poesie, racconti, dipinti e fotografie.

Giovedì 29 maggio 2025 alle ore 19, il canale YouTube di Dantebus ospiterà in diretta la premiazione dei Concorsi Internazionali Dantebus. Un’edizione straordinaria che affida l’annuncio dei vincitori a un cortometraggio lirico dal titolo Lo Spartito Magico, tratto dall’omonima opera del Maestro Sergio Cirillo e prodotta da Dantebus.

Le opere raccolte

Quest’anno Dantebus ha aperto i suoi concorsi anche a partecipanti del Regno Unito e degli Stati Uniti, raccogliendo oltre 60.000 opere: 7.660 racconti, 16.693 poesie, 15.283 dipinti e 17.144 fotografie. Temi forti e attuali — dall’amore alla maternità, dalla salute mentale alla guerra, fino alla condizione femminile e al rapporto con la natura — si intrecciano in un’unica narrazione corale che trova nella lirica una voce nuova e potente.

«In questi dieci mesi di durata del concorso – spiega Andrea Rosario Fusco, fondatore di Dantebus – ci sono arrivate anche 400 opere in un giorno e ad oggi ne abbiamo totalizzate 60.000. Dalla sua nascita nel 2018, Dantebus si è affermata come piattaforma d’eccellenza per la valorizzazione dell’arte contemporanea in ogni sua forma, ma è diventata anche altro: casa editrice e galleria d’arte in ben due città, Roma e Firenze. E in più da quest’anno l’offerta editoriale è bilingue per promuovere autori e artisti anche all’estero».

Durante la premiazione, verranno annunciati i tre vincitori per ciascuna delle quattro categorie in gara, scelti attraverso una doppia votazione: una giuria tecnica interna alla Casa Editrice Dantebus e una giuria popolare tramite i social network. I premi in palio sono di €500 per i primi classificati, €200 per i secondi e €100 per i terzi.

I concorsi in programma, giunti ormai a una maturità consolidata, sono:

Premio Nazionale di Poesia Dantebus (VII edizione)

Premio Internazionale di Fotografia Fotogrammi (VII edizione)

Premio Internazionale di Pittura e Arte Digitale Dantebus Bazart (VII edizione)

Premio Nazionale di Racconti e Favole Dantebus (V edizione)

La premiazione in uno short film

Nel cortometraggio, gli attori percorrono le strade di Napoli e i suggestivi cunicoli della Galleria Borbonica. Passano anche per le Gallerie Dantebus (di Firenze e Roma), annunciando i vincitori e restituendo nuova vita alle opere premiate.



«Con questa edizione realizziamo il nostro sogno – continua Fusco – unire tutte le arti in un’unica storia. Lo Spartito Magico è più di un film. È un tributo alla bellezza e alla creatività, con la musica del Maestro Cirillo a fare da filo conduttore. Ogni scena alterna l’intensità dello spettacolo lirico, prodotto da Dantebus e andato in scena nella nostra Galleria di Firenze, con immagini autentiche girate a Napoli. È un omaggio ai vincitori, ma anche un messaggio universale: l’arte può parlare a tutti».

Lo Spartito Magico nasce dalla fusione tra musica, cinema, arti visive e narrazione. Girato tra la Galleria Dantebus di Firenze, la sede storica di Via Margutta a Roma e i suggestivi sotterranei della Galleria Borbonica di Napoli, il film accompagna lo spettatore in un viaggio poetico.

Il Maestro Sergio Cirillo, autore de Lo Spartito Magico, vanta collaborazioni con Andrea Bocelli, Peppino di Capri, Roberto Murolo ed Eduardo De Crescenzo. La sua colonna sonora originale, eseguita da un’orchestra dal vivo, impreziosisce ogni scena del corto, trasformando l’esperienza in un evento immersivo ed emozionante.

Link per seguire la diretta del 29 maggio alle ore 19: https://www.youtube.com/live/IG9cS32_8I4