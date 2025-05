La 61. Esposizione Internazionale d’Arte di Venezia, curata dalla compianta Koyo Kouoh, sarà presentata a Venezia il 25 febbraio 2026.

Si è aperta nel ricordo di Koyo Kouoh, grande artista camerunense scomparsa il 10 maggio 2025, la presentazione della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, che si svolgerà da sabato 9 maggio a domenica 22 novembre 2026 diffusa nei vari luoghi chiave della città.

Koyo Kouoh aveva accettato con entusiasmo l’incarico di Direttore Artistico del Settore Arti Visive, con il compito di curare la 61. Esposizione Internazionale d’Arte, ed aveva lavorato intensamente, fra la metà di ottobre del 2024 e i primi di maggio 2025, allo sviluppo del progetto curatoriale: aveva definito il testo teorico, selezioto artisti e opere e individuato gli autori del catalogo, determinando di fatto l’identità grafica della Mostra e l’architettura degli spazi espositivi.

Koyo Kouoh: «La 61 biennale si fonda sulla fiducia negli artisti»

In Minor Keys è il titolo scelto da Koyo Kouoh per la 61. Esposizione Internazionale d’Arte: “La tonalità minore, in musica, allude tanto alla struttura di un brano quanto ai suoi effetti emotivi. È un’idea feconda, così ricca da oltrepassare rapidamente la sua definizione tecnica ed essere piena di metafore. Evoca stati d’animo, il blues, il call-and-response, la morna, la second line, il lamento, l’allegoria, il sussurro – ha scritto Kouoh nel testo curatoriale – La 61ª edizione della Biennale Arte si fonda su una profonda fiducia negli artisti quali interpreti essenziali della condizione sociale e psichica, nonché catalizzatori di nuove relazioni e possibilità. La composizione della mostra è costituita da pratiche artistiche che aprono portali, che rinnovano e nutrono, che stimolano il rapporto e la relazione, e che promuovono l’avanzamento del concetto e della forma attraverso reti e scuole — intese in modo libero e informale“

L’improvvisa scomparsa di Koyo Kouoh, avvenuta il 10 maggio, ha colpito e commosso tutto il mondo dell’arte: con il pieno sostegno della sua famiglia, La Biennale di Venezia ha deciso di

realizzare la sua Mostra, secondo il progetto ideato e definito da lei, anche per preservare, valorizzare e diffondere il più possibile le sue idee e il lavoro svolto con dedizione fino all’ultimo.

Tutti i dettagli del progetto — inclusi l’elenco degli artisti invitati alla Mostra Internazionale,

l’identità grafica, il progetto di allestimento e la lista dei Paesi partecipanti alla 61. Esposizione —

saranno svelati nel corso della consueta presentazione che si terrà a Venezia, mercoledì 25

febbraio 2026. La Biennale di Venezia annuncia inoltre l’avvio di una nuova collaborazione con Bvlgari, che a partire dalla 61ª edizione sarà Exclusive Partner dell’Esposizione Internazionale d’Arte per tre

edizioni consecutive (2026, 2028, 2030).