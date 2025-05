Strani cartelloni sono apparsi a Milano con la scritta ‘Stupido Me, Stupida Te’ e la data ‘30.5’: cosa anticipano?

A Milano sono apparsi degli strani cartelli con scritte e una data: quella del 30 maggio. Apparsi in varie zone della città – sui pali dei lampioni e accanto a stazioni della metropolitana – la scritta ricorrente di ogni cartellone è Stupido me stupida te. Sempre in coppia, la scritta Stupido Me appare su sfondo blu, mentre Stupida Te su sfondo bianco. Oltre alla data – anche questa ricorrente – sui fogli appaiono poi varie frasi, sempre differenti: che non imparo mai, che fai l’indifferente e poi ti manca tutto, che mi basta una notte per crederci ancora, che mi guardi come se non fosse mai successo niente.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: Tre Allegri Ragazzi Morti: la mostra ‘Starman’ per il tour estivo 2025

Potrebbe dunque trattarsi di un’anticipazione musicale e, tra le varie opzioni, i primi a venirci in mente sono Benji&Fede. Il duo ha infatti recentemente pubblicato un video sui propri social – un teaser, sembrerebbe – e la didascalia riporta la data indicata sui cartelloni a Milano.

LEGGI ANCHE: Viola Costa e il festival Tener-a-mente: al Vittoriale musica, arte e identità

Anche il formato della data è identico – 30.05 – e, nei commenti, i fan sono rimasti in attesa proprio di un nuovo brano. Non resta che attendere novità: del resto al 30 maggio manca poco!