Si rinnova e si rafforza la collaborazione tra TGV INOUI e Disneyland Paris con alcune novità, tra cui un treno pellicolato.

L’alleanza tra TGV INOUI e Disneyland Paris – nata nel 2022 – si rinnova con due novità per il 2025: la prima è il Disney Music Festival – in programma dal 19 aprile al 7 settembre – e la seconda è il treno TGV INOUI a tema Disney. Presentato alla stazione di Milano Porta Garibaldi, il treno TGV INOUI pellicolato reca con sé il messaggio Sali a bordo per un viaggio magico: un’esplosione di colori e magia che trasforma il viaggio in parte dell’esperienza.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Presenti all’inaugurazione Caroline Chabrol, Direttrice Generale di SNCF Voyages Italia, e Monica Astuti, Country Head Italy di Disneyland Paris.

Questa collaborazione riflette una visione condivisa: trasformare il viaggio in treno in una parte integrante e memorabile della vacanza. Con TGV INOUI, il tragitto verso Disneyland Paris si arricchisce di significato e atmosfera, diventando un momento di condivisione, relax e anticipazione. A rendere il tutto ancora più immersivo, un treno pellicolato a tema Disneyland Paris che immerge già dal primo sguardo nella magia del Parco. Colori, grafiche e dettagli ispirati al Disney Music Festival creano un ponte emozionale tra la partenza e l’arrivo, accendendo l’entusiasmo dei più piccoli e risvegliando lo spirito giocoso degli adulti.

«Vogliamo che i nostri passeggeri vivano il viaggio in treno non solo come uno spostamento, ma come un momento per sognare, rilassarsi e iniziare a respirare l’atmosfera del divertimento. Con questa partnership ispirata al Disney Music Festival, trasformiamo il treno stesso in un’anticipazione dell’esperienza, coccolando i nostri clienti – famiglie, giovani e meno giovani – con servizi pensati per rendere ogni istante piacevole e speciale», ha dichiarato Caroline Chabrol, Direttrice Generale di SNCF Voyages Italia.

Il viaggio verso Disneyland Paris

Con 3 collegamenti giornalieri tra Milano, Torino e Parigi, TGV INOUI è la soluzione ideale per raggiungere Disneyland Paris, con tariffe a partire da 49 euro e biglietti acquistabili su sncf-connect.com. Da Parigi Gare de Lyon, la stazione d’arrivo, è possibile poi accedere facilmente ai mezzi urbani RER A, che conducono direttamente al Parco in circa 40 minuti.

LEGGI ANCHE: Estate a Innsbruck: l’arte e le mostre di Castel Ambras

Il servizio TGV INOUI prevede fermate a Mâcon, Chambéry, St-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino Porta Susa. Gli orari garantiscono flessibilità, con partenze da Milano alle 6.00, 12.10 e 16.10, e da Parigi alle 6.46, 9.46 e 14.48.

Foto di Federico Lordi