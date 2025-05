Tante prossime aperture negli USA: da Dataland a musei rinnovati, una selezione di tutte le novità museali degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti (USA) sono pronti ad accogliere nuovi visitatori e turisti appassionati di arte con l’apertura (o ri-apertura) di nuovi musei e gallerie. Dall’inaugurazione di Dataland – pioniere nel campo dell’Intelligenza Artificiale – alla riapertura del Getty Villa Museum, sfortunatamente colpito dagli incendi, ecco tutto ciò che potete (e dovete) visitare nei prossimi mesi.

USA: i nuovi musei del 2025

Il Getty Villa Museum di Los Angeles riaprirà il 27 giugno, tornando ad accogliere i visitatori nel suo celebre contesto affacciato sul mare, con una collezione di fama mondiale dedicata all’arte antica greca e romana. Colpito dagli incendi, il Museo aveva infatti chiuso i battenti il 7 gennaio. Per il momento, l’apertura è però prevista in misura limitata: potrete accedere alle mostre il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì dalle 10 alle 17 (per un massimo di 500 visitatori giornalieri, prenotazione obbligatoria).

The Joan and Irwin Jacobs Performing Arts Center (The Joan) – un nuovo teatro all’avanguardia – aprirà a San Diego nel settembre 2025. L’atteso progetto di riqualificazione darà nuova vita a un edificio navale storico, trasformandolo in una struttura contemporanea che diventerà la sede di uno dei principali gruppi teatrali della città, Cygnet Theatre.

Tour a Miami e Prototype: The Experimental Museum a Columbus

Quest’anno Miami Beach ha potenziato la EXP Miami Beach Tours App, che offre ai visitatori esperienze coinvolgenti e autoguidate, evidenziando la ricca storia della città, la vivace scena artistica e i punti di riferimento culturali. L’applicazione offre una varietà di modi per esplorare l’area, compresi tour interattivi a piedi e approfondimenti esclusivi sulle migliori opportunità di intrattenimento e sulle attrazioni artistiche e culturali della città.

Inaugura a Columbus (Ohio) durante il Labor Day Weekend 2025, Prototype: The Experimental Museum. Si tratta di un playground sensoriale di 30.000 piedi quadrati progettato da Roto, che propone arte cinetica immersiva, ambienti in realtà virtuale e molto altro.

Dataland e The Frick NYC

Dataland, il primo Museo di arte AI ed ecosistema digitale al mondo dedicato alla visualizzazione dei dati e alla creatività basata sull’intelligenza artificiale, aprirà la sua sede principale nel 2025 presso The Grand LA nel centro di Los Angeles e presenterà esperienze artistiche che esplorano le connessioni tra la creatività umana e l’intelligenza artificiale.

The Frick NYC ha appena riaperto i battenti dopo una ristrutturazione di 220 milioni di dollari durata cinque anni. Il rinnovamento ha portato all’apertura al pubblico del secondo piano della villa, trasformando quelle che un tempo erano le camere da letto della famiglia Frick in gallerie. Il restauro ha inoltre migliorato numerosi servizi per i visitatori e l’infrastruttura complessiva, unendo il museo e la Frick Art Research Library e aggiungendo una nuova caffetteria e un auditorium.

Il Rothko Pavilion del Portland Art Museum

Il Rothko Pavilion del Portland Art Museum ha inaugurato un nuovo edificio di tre piani e un ingresso centrale al Portland Art Museum (PAM). Il padiglione comprende nuove gallerie, terrazze panoramiche all’aperto e spazi dove i visitatori possono sedersi e rilassarsi ammirando la bellezza delle mostre.

Foto: The Frick Collection, Nicholas Venezia