Dal 21 al 24 maggio, i Vasi d’Autore di D’Amico firmati Alessandro Giannì per la Salerno Design Week 2025.

Dal 21 al 24 maggio 2025, Salerno si trasforma in un laboratorio di creatività con la Design Week 2025, che unisce arte e cultura sotto il tema La gentilezza del Design. Tra i protagonisti, i Vasi d’Autore 2025 di D’Amico, partner dell’evento, che celebrano il loro decimo anniversario con un’esposizione unica firmata da Alessandro Giannì.

“Un’opportunità preziosa per raccontare il nostro impegno verso la bellezza”, dichiara Maria D’Amico, marketing & sustainability manager, in un evento che intreccia estetica e innovazione. I Vasi d’Autore 2025, esposti in una teca dedicata durante l’intera Salerno Design Week, trasformano i contenitori D’Amico in opere d’arte contemporanea. Non si tratta, infatti, di semplici contenitori, ma simboli di un dialogo tra memoria e innovazione.

Foto Shutterstock

Firmati da Alessandro Giannì, questi vasi in edizione limitata reinterpretano il brand con colori e forme che celebrano la tradizione e la creatività. E la loro presenza, dall’Arco Catalano all’evento Aperitivo col Design, rende l’arte accessibile, trasformando spazi urbani in gallerie temporanee.

Un programma che accende Salerno

La Design Week, promossa da Confindustria Salerno con il sostegno di enti locali, offre un calendario ricco di mostre, talk e installazioni. L’Opening Cocktail Party (21 maggio, ore 19:45, Arco Catalano) vedrà D’Amico curare la proposta food, con i Vasi d’Autore in mostra. Il 22 maggio (ore 19:00) mentre Aperitivo col Design – L’Arte del Graphic Design presso Brancaccio Abbigliamento ospiterà una conversazione con Marcello Panza, con la teca dei vasi visibile fino al 27 maggio.

Il tema La gentilezza del Design invita a ripensare gli spazi e le relazioni attraverso la creatività. “Un manifesto culturale”, lo definiscono gli organizzatori, che trova proprio nei Vasi d’Autore un’espressione perfetta. Oggetti che uniscono funzionalità ed estetica, raccontando il territorio e la passione per l’eccellenza.

Immagini Shutterstock