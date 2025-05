Nel 1988 la statua, scolpita dal croato Mladen Mikulin, era scomparsa: dopo 37 anni viene ritrovata dalla Polizia parigina nel corso di un’indagine per truffa

Nel 1988, in una notte di maggio, era stato rubato dalla sua tomba il busto in pietra di Jim Morrison, realizzato dall’artista croato Mladen Mikulin il 3 luglio 1981, nell’anniversario della morte del carismatico leader dei Doors: nei 7 anni in cui era rimasto al suo posto il busto era diventato una sorta di reliquia per i fan che non hanno mai smesso di visitare la tomba del cantante ed era quindi ricoperto di scritte e disegni, oltre che danneggiato in più punti. La bocca e il naso della statua erano stati infatti portati via.

Dopo il furto e poco prima del ventennale dalla scomparsa, la famiglia di Jim Morrison fece risistemare la tomba con una nuova lapide di marmo grigio e una lastra di bronzo con la frase in greco antico “fedele al suo spirito”, prevedendo anche una recinzione per cercare di arginare i vandali: nel 1995 gli eredi stanziarono un fondo per un sistema di sorveglianza permanente, mentre in occasione del quarantesimo e del cinquantesimo anniversario, l’area venne transennata.

Nessuno pensava più al busto di Mikulin, quando in queste ultime ore è uscita la notizia, corredata da foto, del ritrovamento: è stata la stessa Polizia parigina, più precisamente la Direzione della Polizia Giudiziaria della Prefettura di Parigi, a condividere la storia con un post su Instagram. Il busto di Jim Morrison è stato rivenuta per caso, durante una perquisizione in un’indagine per truffa, ma non si sa altro: appare nelle stesse condizioni in cui venne trafugata, quindi ricoperta di disegni e scritte e danneggiata.

Resta da capire se il busto sarà di nuovo sistemato al posto originario o restituito agli eredi.