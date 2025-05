Formentera non è solo spiagge e mare, ma anche arte e artigianato: tanti i mercati sull’isola dove è possibile ammirare ma anche acquistare.

Non solo mare e spiagge, Formentera è anche tanto altro e, in particolare, rappresenta una vera e propria meta da esplorare per gli amanti dell’artigianato. Sull’isola – che fa parte dell’arcipelago delle Baleari in Spagna – tanti artisti provenienti da ogni parte del mondo si sono infatti rifugiati per lavorare con le materie prime e sviluppare oggetti made in Formentera, lontani dalle logiche dei souvenir.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

«Ho iniziato su quest’isola quando ho conosciuto mia moglie. – dice Miguel Morey – Le mie opere sono esposte ogni sera a Es Pujols e il mercoledì e la domenica al mercato artigianale de La Mola. Lavoriamo con legno di pallet, ginepro ulivo e mandorlo. Cerco però sempre di usare legno riciclato. Il legno viene piallato, pulito, i pori vengono rimossi, trattato contro i tarli e tutti i residui inutili vengono eliminati dandogli così una seconda vita».

Non solo legno. Tra gli artigiani che popolano di Formentera spiccano anche pittori, tessitori (come Olga López) o gioiellieri (è il caso di Pitu Fernández), grazie anche agli spazi disponibili sull’isola per esporre e vendere le proprie opere. In alcuni casi, persino i ristoranti ospitano creazioni artigianali che rendono unica la produzione tra colori originali e approccio alla sostenibilità.

I Mercati Artigianali di Formentera

Il mercato artigianale più celebre è, senza dubbio, il Mercato dell’Artigianato de La Mola. Lo trovate aperto dall’inizio di maggio fino alla festa del Pilar (12 ottobre), il mercoledì e la domenica dalle 16:00 alle 22:00 a El Pilar de la Mola. È una tappa imprescindibile sull’isola, perché è il mercato principale di Formentera. Fatto ancora più curioso, nasce da un’iniziativa privata di artisti e artigiani con lo scopo di mostrare, vendere e promuovere l’artigianato locale.

Il Mercato di Es Pujol – citato da Miguel Morey – è invece aperto dal lunedì alla domenica dalle 19:00 alle 00:00. Il Mercato di Sant Francesc lo trovate visitabile dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 14:00. Il lunedì e il martedì (solo in luglio e agosto) anche dalle 20:00 alle 00:00.

LEGGI ANCHE: Maison Roma Piazza di Spagna: un gioiello di arte e ospitalità nel cuore di Roma

Altro mercato molto importante per l’arte di Formentera è il Mercato dell’artigianato di Sant Ferran (aperto tutti i giorni dalle 20:30 alle 24:00, tranne il mercoledì e la domenica). Si è affermato come importante luogo di ritrovo per pittori e artisti che espongono le loro opere ispirate all’isola. È aperto dal 29 maggio al 30 settembre. Da citare poi anche il centro dell’artigianato Antoni Tur Gabrielet, spazio polivalente aperto dal lunedì al sabato. Dispone di una sala espositiva d’arte che comprende laboratori per il recupero dell’artigianato locale.

Tra gli altri mercati, è bene ricordare il Mercato di La Savina (dal lunedì alla domenica dalle 10:00 alle 00:00) e il mercato second-hand: il martedì e il sabato dalle 11:00 alle 14:00 tutto l’anno nel Giardino di Ses Eres, a Sant Francesc Xavier.

Foto: Shutterstock