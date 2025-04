Un recente studio dell’Università di Milano-Bicocca dimostra che l’arte riduce ansia e stress fino al 25%: i dettagli del Progetto ASBA.

L’arte come strumento per curare ansia e stress. È il tema cui è dedicato il Progetto ASBA (Anxiety, Stress, Brain-friendly museum, Approach) coordinato dall’Università di Milano-Bicocca che ha coinvolto 350 cittadini e decine di operatori museali. Lo studio, condotto insieme all’Università Statale con un team multidisciplinare, rivela come alcune attività legate all’arte riducano ansia e stress fino al 25%. E trasforma, di fatto, i musei in spazi di benessere psicofisico

Ideato da Annalisa Banzi del CESPEB (Università di Milano-Bicocca) con il coordinamento del prof. Claudio Lucchiari (Università Statale di Milano), il Progetto ASBA dimostra che i musei possono essere luoghi di cura per ansia e stress. Nei tre anni di ricerca, sono stati misurati i livelli di ansia e stress tramite questionari standardizzati e strumenti qualitativi. Ma anche attraverso dispositivi BCI (Brain-Computer Interface) wireless per monitorare l’attività cerebrale. I risultati confermano che attività come Arteterapia, visite museali e Nature+Art generano benefici significativi.

“Grazie alla pluralità di dati raccolti, siamo in grado di supportare l’ipotesi che il museo possa essere considerato un luogo privilegiato dove prendersi cura di se stessi. L’arte e i musei non solo possono ridurre l’ansia e migliorare il benessere, ma possono farlo in molti modi diversi”, ha dichiarato Claudio Lucchiari. L’Arteterapia, in particolare, ha raggiunto una riduzione del 20%, favorendo vissuti emotivi intensi, mentre le visite guidate, con benefici simili, hanno coinvolto i partecipanti indipendentemente dal loro stato iniziale.

Metodologie innovative come Nature+Art, che integra stimoli naturali e museali, e Visual Thinking Strategies, discussioni guidate su opere d’arte, hanno ridotto lo stress del 15%, promuovendo rispettivamente esperienze di fusione con la natura e curiosità. ArtUP, incentrato su approfondimenti culturali ed emozioni, ha favorito l’inclusione, mentre le visite guidate hanno offerto un’immersione condivisa, distaccando la mente dalle preoccupazioni quotidiane.

Ogni attività proposta, quindi, offrirebbe un’esperienza unica:

Mindfulness: favorisce rilassamento, empatia e curiosità verso gli oggetti museali.

Arteterapia: stimola emozioni intense, con un forte impatto emotivo.

Nature+Art: crea una connessione tra natura e arte, generando pienezza esperienziale.

Visual Thinking Strategies: combina emozioni e cognizione, sviluppando autoconoscenza.

ArtUP: promuove inclusione e dialogo attraverso l’arte.

Visite guidate: offrono un’esperienza immersiva di condivisione culturale.

Yoga-Chair: migliora rapidamente ansia e relazioni interpersonali.

