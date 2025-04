Musei civici e Fabbrica del Vapore offrono un ricco programma culturale tra Pasqua, 25 aprile e 1° maggio. Ecco le aperture.

Milano si conferma una destinazione culturale imperdibile anche durante le festività di primavera 2025. Palazzo Reale, PAC e MUDEC rimangono, infatti, aperti senza interruzioni a Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, mentre i musei civici osserveranno chiusure limitate. Con orari prolungati e mostre imperdibili, la città invita residenti e turisti a scoprire il suo patrimonio artistico. Ecco di dettagli.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Palazzo Reale, PAC e MUDEC: aperture continue

Durante le festività, Palazzo Reale e il Padiglione d’Arte Contemporanea (PAC) accoglieranno i visitatori ogni giorno dalle 10:00 alle 19:30, con un’apertura straordinaria fino alle 22:30 il 1° maggio. Stesso orario prolungato per il Museo delle Culture (MUDEC) in via Tortona, aperto dalle 10:30 alle 19:30 e fino alle 22:30 per la Festa dei Lavoratori.

Queste tre istituzioni garantiscono un accesso ininterrotto, offrendo un’occasione unica per esplorare mostre di arte classica, contemporanea e culture globali in un periodo di grande affluenza turistica.

Musei Civici: orari e chiusure

Foto Shuttersock

I musei civici di Milano – tra cui Castello Sforzesco, Museo Archeologico, Acquario Civico, Museo Civico di Storia Naturale, Museo del Novecento, Galleria d’Arte Moderna, Casa Boschi di Stefano, Palazzo Morando, Museo del Risorgimento e Planetario – saranno aperti a Pasqua (20 aprile) e il 25 aprile con i consueti orari.

Le uniche eccezioni sono il Lunedì dell’Angelo (21 aprile), quando tutti i musei civici chiuderanno, e il 1° maggio, quando alcune strutture potrebbero sospendere le visite (consultare i siti ufficiali per dettagli).

LEGGI ANCHE: — ‘Quando accogli un povero, incontri un angelo’: il messaggio di Be Welcoming

Anche la Casa della Memoria chiuderà a Pasquetta e il 1° maggio, ma sarà visitabile il 20 e 25 aprile dalle 10:30 alle 18:00.

Fabbrica del Vapore: mostre per tutti i gusti

La Fabbrica del Vapore propone un programma ricco per le festività. Il 20, 21 e 25 aprile, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 19:00, saranno visitabili le mostre dedicate a Nanda Vigo, Francesco Panozzo e L’arte infinita degli effetti pratici. Quest’ultima resterà aperta anche il 1° maggio con un orario speciale, dalle 8:00 alle 21:00, offrendo un’esperienza immersiva nel mondo degli effetti visivi e pratici.

L’apertura continuativa di Palazzo Reale, PAC e MUDEC, unita alla programmazione dei musei civici e della Fabbrica del Vapore, rende Milano una meta ideale per le festività primaverili. Che si tratti di capolavori classici, installazioni moderne o esplorazioni culturali, l’offerta soddisfa ogni gusto. Le aperture serali del 1° maggio aggiungono un’opportunità per chi desidera vivere la città anche dopo il tramonto, in un mix di arte, storia e creatività.

Immagini Shutterstock