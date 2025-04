50 anni di MAMbo di Bologna e la mostra ‘Facile Ironia’ sull’ironia nell’Arte: la nostra intervista al direttore Lorenzo Balbi.

Il MAMbo, Museo d’Arte Moderna di Bologna, celebra quest’anno un traguardo significativo: il cinquantesimo anniversario dalla sua inaugurazione, avvenuta il primo maggio 1975. Per festeggiare questo importante momento, il direttore Lorenzo Balbi ha presentato la mostra Facile ironia, curata insieme a Caterina Molteni, che si propone di esplorare il ruolo dell’ironia nell’arte italiana.

Una riflessone sulla storia del Museo

Mozzarella in carrozza di Gino De Dominicis. Foto di Carlo Favero.

Il direttore Lorenzo Balbi sottolinea come questa mostra non sia solo un evento celebrativo, ma un’opportunità per riflettere sulla storia del MAMbo e sull’impatto che ha avuto nell’ambito dell’arte contemporanea italiana. “Molti artisti italiani hanno avuto qui la loro prima presentazione pubblica”, afferma Balbi, evidenziando il ruolo del museo come piattaforma per l’arte italiana negli ultimi cinquant’anni.

L’ironia come linguaggio artistico

La scelta dell’ironia come tema centrale è stata motivata dalla sua capacità di collegare oltre un secolo di arte italiana. L’ironia come un linguaggio complesso che può richiedere una partecipazione attiva da parte del pubblico per essere compreso. La mostra mette in scena non solo opere di artisti noti, come Gino De Dominicis e Pino Pascali, ma anche quelli meno conosciuti, per offrire una panoramica più completa sull’argomento.

Paola Pivi copia Have you seen me before. Foto di Caro Favero.

La mostra cerca di indagare diversi aspetti del processo creativo ironico, dal paradosso al gioco, includendo anche forme di satira e memestetica, con l’obiettivo di stimolare il dibattito e la riflessione critica tra gli spettatori.

Un Museo per la comunità

In un’epoca in cui le istituzioni museali devono adattarsi a un contesto in continua evoluzione, Balbi ribadisce l’importanza del museo come punto di riferimento culturale e sociale. “I musei devono diventare avamposti culturali, capaci di rispondere ai bisogni della comunità”, spiega. Il MAMbo, fortemente radicato a Bologna, si presenta quindi come un ente che non solo custodisce il patrimonio artistico, ma si impegna anche a promuovere visioni per il futuro della comunità.

Responsabilità e neutralità

Balbi sottolinea che i musei non possono essere neutri; giocano un ruolo attivo nella vita politica e sociale. L’interazione con la comunità è essenziale, e le scelte fatte all’interno del museo devono riflettere le responsabilità verso il pubblico.

Piero Golia “On the edge”.

Concludendo, il MAMbo non è solo un luogo di esposizione, ma un fulcro dinamico di cultura e innovazione, pronto a confrontarsi con le sfide del presente e a costruire un legame sempre più forte con la città di Bologna e i suoi abitanti. La mostra Facile ironia si presenta così come un’occasione unica per esplorare e celebrare l’arte italiana attraverso una lente provocatoria e coinvolgente.