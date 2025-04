Domenica 11 maggio, il quartiere EUR di Roma si colora grazie al progetto culturale che da nove anni porta l’arte negli spazi pubblici.

GAU – Gallerie d’Arte Urbana torna a Roma con una nuova edizione, scegliendo l’iconico quartiere EUR come palcoscenico. Ideato da Progetto Goldstein, il format trasforma oggetti quotidiani come le campane per la raccolta del vetro in opere d’arte, rendendo la bellezza accessibile a tutti. Come spiega Alessandra Muschella, direttrice artistica di GAU: “Il nostro progetto sperimenta la volontà di portare l’arte in posti non convenzionali, intervenendo su arredi urbani di uso quotidiano. Al fine di renderli fruibili anche come opere d’arte e sensibilizzare i cittadini al tema del decoro urbano. Lavorando su un supporto non convenzionale, come le campane per la raccolta del vetro, vogliamo mostrare come quello che consideriamo scarto può divenire risorsa valorizzandolo”.

Dal 2016, GAU ha lasciato il segno in quartieri come Centocelle, Boccea, Cinecittà e Corviale, con temi che spaziano da Dante Alighieri ad Anna Magnani. Nel 2025, l’EUR – con la sua architettura razionalista e prospettive monumentali – diventa il teatro di “Architetture Fantastiche”, un invito a immaginare città utopiche e a riflettere sul nostro rapporto con l’ambiente urbano.

Gau Eur – PG 2025 _ Virginia Volpe Emidio Vallorani

A firmare le opere è il collettivo MOLECOLE, formato da Gaia Flamigni e Virginia Volpe. Nato nel 2020, il duo romano è noto per progetti come “Il caso Cervia” (Municipio VIII) e “Il Giardino dell’Ethernet” (INHABIT – Murales Etiopia). E con GAU, MOLECOLE ha già lasciato il segno nelle edizioni 2021 (Dante) e 2024 (Cinema), dimostrando una visione condivisa di arte come strumento di trasformazione urbana.

Il progetto 2025 per l’EUR

Per l’EUR, le artiste propongono tre filoni tematici: “Per questa edizione di GAU – Architetture fantastiche – nel quartiere Eur, ci siamo focalizzate su tre tematiche. EURchitetture: dal cosiddetto ‘Colosseo quadrato’ alla Chiesa dei SS Pietro e Paolo, abbiamo reinterpretato alcuni edifici storici del quartiere cercando di smussare le linee severe che li caratterizzano, dando loro nuovi e inediti significati”.

Gau EUR _ Foto campana Collettivo Molecole Emidio Vallorani Gau EUR _ Foto campana Collettivo Molecole Emidio Vallorani / Gau EUR _ Foto campana Collettivo Molecole Emidio Vallorani

Quindi, “BIOarchitetture: architetture modellate su quelle naturali, sull’intelligenza della natura, che non produce scarti, che si autoregola, come esempio virtuoso da cui imparare”. E infine, “FANTArchitetture: case impossibili, architetture utopiche che, seppur (ancora) irrealizzabili, stuzzicano la fantasia.” Le loro opere trasformano le campane in tele visionarie, invitando a ripensare il rapporto tra città, natura e immaginazione.

L’evento si svolge domenica 11 maggio 2025 con due passeggiate artistiche, alle 11:00 e alle 15:00, guidate da Francesca Tuscano, storica e critica d’arte. Partendo dall’incrocio tra Viale Beethoven e Viale della Civiltà del Lavoro, i partecipanti scopriranno le campane dipinte, immergendosi in un dialogo tra le opere di MOLECOLE e l’architettura dell’EUR. La partecipazione è gratuita ma richiede prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite (a questo link). Le passeggiate offrono un’esperienza accessibile, che unisce arte, storia e socialità, rendendo l’EUR un museo a cielo aperto per un giorno.

Immagini via Ufficio Stampa HF4