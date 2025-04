Si chiude con una vittoria netta la Call for Ideas dedicata alle mensole di Hiro: Alveo, disegnata da Davide Di Bella, è stato il progetto più votato durante la Milano Design Week 2025. Ispirata al letto di un fiume, con curve morbide e un’eleganza funzionale, la mensola ha conquistato i visitatori della casa pop-up Hiro nel cuore del Brera Design District. Sarà prodotta e lanciata ufficialmente nei prossimi mesi, entrando a far parte della collezione Hiro.

Davide Di Bella è un Product Designer e 3D Artist con una formazione solida e multidisciplinare. Laureato in Design presso l’Università degli Studi di Firenze, vanta oltre sette anni di esperienza nel settore. Tra le sue esperienze, progettazione di prodotto, visualizzazione architettonica e sviluppo di asset digitali per videogiochi e ambienti interattivi. Realizzata da un’unica lamiera d’acciaio verniciato, la sua mensola Alveo (1.400 voti online e 1.200 voti in presenza) rappresenta l’essenza del design Hiro: semplice, elegante e funzionale.

Alveo, la nuova mensola di Hiro Design

Il contest dedicato alla mensola è stato centrale nella seconda edizione del FuoriSalone Hiro. L’esperienza immersiva Hiro, Bentornati a Casa è stata lanciata proprio con l’obiettivo di reinterpretare questo oggetto quotidiano in chiave iconica. Hiro ha accolto oltre 2.000 persone nella sua casa pop-up di via Varese 8. Lo spazio espositivo è diventato un ambiente vissuto, aperto e familiare, dove il design ha preso forma attraverso la partecipazione attiva del pubblico.

A completare l’esperienza, tre workshop tematici hanno approfondito il mondo dell’interior design, e rilanciati sui social online hanno riscosso grande interesse, con oltre 80.000 visualizzazioni complessive.



«Un design per le persone, dalle persone. È questo il principio che guida ogni nostro progetto. – commenta Manuele Perlati, Founder e CEO di Hiro – Crediamo che il design nasca dall’incontro tra tecnica, persone e valori. Grazie alla nostra community, realizziamo oggetti che rispondono a bisogni reali, riducendo sprechi e valorizzando le risorse. Per noi il design è collaborazione, funzione e impatto quotidiano».