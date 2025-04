Dal 12 al 27 aprile, sei stanze, sei uova nascoste e la possibilità di vincere un viaggio in delle capitali europee targate Ikono.

È primavera e la Capitale si anima di colori, emozioni e nuove esperienze, come quella proposta da Ikono Roma, lo spazio immersivo a due passi dal Pantheon che – in occasione della Pasqua – trasforma le sue sale in un coinvolgente percorso tra gioco, arte e tecnologia.

Dal 12 al 27 aprile 2015, i visitatori saranno protagonisti di una speciale caccia alle uova di Pasqua immersiva, che si snoda attraverso sei sale multisensoriali. I partecipanti dovranno trovare sei uova virtuali, ciascuna nascosta all’interno delle sale che ospitano un diverso universo visivo e sensoriale di Ikono. Ogni uovo svela un QR code: raccogliendoli tutti si potrà partecipare al concorso che mette in palio un viaggio in città europee dove Ikono è presente. Le città sono Madrid, Barcellona, Berlino, Vienna, Budapest e Copenaghen.

Ikono Roma: una caccia al tesoro per Pasqua

Un’esperienza che va oltre la semplice interazione: Ikono invita i visitatori a ritrovare lo spirito fanciullesco, tra curiosità, esplorazione e gioco. Un’avventura ispirata al simbolismo della Pasqua tra rinascita, sorpresa e meraviglia, che prende vita in un ambiente dove ogni dettaglio è pensato per stimolare i sensi e risvegliare la creatività. Come la sala della Light Painting Experience in cui sarà possibile dare vita al proprio genio creativo. Proprio come Pablo Picasso fece nel 1949 quando incontrò il fotografo Gjon Mili.

O confrontarsi con l’indimenticabile Super Mario Bros, grazie alla consolle di videogiochi in perfetto stile anni ’80 posta all’interno della sala/quartiere dedicata al Giappone.



Dalla tradizione pop giapponese all’omaggio a Roma e alla sua impareggiabile storia. In una sala con soffitti affrescati troviamo una moderna vasca delle terme romane in cui l’acqua è sostituita da una marea di palline!

Spazio anche alla magia e al romanticismo ne La stanza dalle infinite lanterne. In diverse culture le lanterne simboleggiano un invito a lasciar volare i propri pensieri e desideri, facendoli volare nel cielo con l’augurio che possano realizzarsi. In questa sala, Ikono Roma invita a fare altrettanto e ritrovare un po’ di spensieratezza lasciando volare in alto un nuovo desiderio.

Foto: Revenews.it