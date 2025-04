Gli amanti dell’arte possono trovare su eBay una selezione di riproduzioni ufficiali e numerate di opere iconiche.

Arriva su eBay lo store online di LITO Masters in partnership con il Musée d’Orsay. A partire dal 14 aprile, gli amanti dell’arte di tutto il mondo possono trovare su eBay una selezione di riproduzioni ufficiali e numerate di opere iconiche di Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Cézanne e, prossimamente, di Paul Signac e Auguste Renoir, tratti dalle collezioni del Musée d’Orsay. Questa iniziativa inedita afferma anche in Italia il ruolo di eBay come piattaforma di fiducia e di riferimento per gli oggetti d’arte.

I tesori del Musée d’Orsay su eBay

La selezione comprende circa venti riproduzioni che celebrano alcuni dei quadri più amati del Musée d’Orsay. Tra questi figurano La camera di Van Gogh ad Arles di Vincent van Gogh, Londra, il Parlamento di Claude Monet e Mele e Arance di Paul Cézanne. Questi capolavori sono emblematici delle rivoluzioni pittoriche che hanno caratterizzato la fine del XIX secolo.

Il lancio di LITO Masters x Musée d’Orsay su eBay offre agli amanti dell’arte la possibilità di acquistare riproduzioni realizzate con la tecnologia brevettata LITO Hi-Rnd. Queste litografie 3D sono create a partire da scansioni laser ad alta risoluzione. Queste vengono effettuate direttamente all’interno del museo, catturando ogni dettaglio delle opere originali, dalle pennellate vibranti di Van Gogh alla luce eterea di Monet. La produzione avviene nello stabilimento di LITO Masters a Bregenz, in Austria.

LITO, rendere l’arte accessibile

Tutte le litografie sono accompagnate da un certificato di autenticità rilasciato da LITO Masters in collaborazione con il Musée d’Orsay. A garanzia della qualità e della fedeltà all’opera originale.

«La missione di LITO è rendere l’arte accessibile grazie alla nostra tecnologia di stampa innovativa. – afferma John Dodelande, co-fondatore di LITO – La partnership con eBay, un pioniere dell’e-commerce, rappresenta un incontro perfetto tra due visioni: la nostra, che rivoluziona il mercato delle edizioni limitate, e quella di eBay, che democratizza l’accesso agli oggetti d’arte. Insieme, apriamo nuove prospettive per offrire ai nostri clienti un modo nuovo di acquisire e collezionare litografie di ultima generazione, spingendo i confini dell’innovazione».

eBay: un ponte tra arte, tradizione e innovazione

Ospitando questo store esclusivo, eBay consolida la sua leadership nel settore dell’e-commerce, offrendo prodotti unici e innovativi ai suoi utenti in 190 paesi. La collaborazione con LITO Masters e il Musée d’Orsay testimonia l’impegno di eBay nel connettere gli acquirenti con opere d’arte emblematiche.

Barbara Bailini, Head of Categories eBay in Italia, dichiara: «La partnership con LITO Masters e Musée d’Orsay è un’ulteriore conferma del nostro ruolo come piattaforma di riferimento per gli appassionati d’arte e oggetti da collezione di tutto il mondo, inclusa l’Italia. Siamo entusiasti di offrire alla nostra community la possibilità di scoprire e collezionare queste straordinarie riproduzioni, unendo la tradizione artistica all’innovazione tecnologica».