Tutti i vincitori del bando 2025 di Fondazione Italia Patria della Bellezza: tre premi in denaro e consulenze.

Vincere visibilità per comunicare cultura e progetti di comunicazione: questo l’obiettivo della quinta edizione del bando Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025. Tra le 200 candidature ricevute, la Fondazione ha selezionato tre vincitori di premi in denaro, ciascuno del valore di 20.000 euro, e 23 vincitori di progetti di consulenza gratuita nel campo della comunicazione e del marketing, grazie alla collaborazione con agenzie di pubblicità e pubbliche relazioni e di aziende che li adotteranno per un anno, per un valore complessivo di 700.000 euro.

L'articolo continua più sotto

Un’iniziativa resa possibile anche dalla collaborazione con UNA, Aziende della Comunicazione Unite, associazione che conta oltre 270 associati in tutta Italia.

Fondazione Italia Patria della Bellezza 2025: i premi in denaro

I premi in denaro sono stati assegnati a:

Il Museo del Presente Giovanni Falcone Paolo Borsellino. Sarà inaugurato il 23 maggio 2025 a Palermo presso Palazzo Jung. È un’iniziativa della Fondazione Falcone dedicata alla memoria dei due magistrati simbolo della lotta alla mafia. Questo spazio culturale si propone di trasformare la memoria storica in un impegno attivo nel presente. Nello stesso tempo, promuove la cultura della legalità attraverso la bellezza e l’arte in ogni sua declinazione (https://www.fondazionefalcone.org/).

Il progetto Barch Art è un progetto di marketing territoriale e di comunità che ha l’obiettivo di rigenerare in chiave culturale i barch della piana di Fonzaso, con la forza d’immaginazione e poesia dell’artista Ivan Tresoldi. I barch sono strutture rurali tipiche della zona, deputate al deposito e conservazione del fieno. Con l’abbandono dell’agricoltura di montagna, tuttavia, sono diventati testimoni muti di uno stile di vita e cultura rurale ormai andati persi. Il progetto è realizzato da Dolomiti Hub e finanziato da Fondazione Cariverona (https://barchart.it).

Fondazione Accademia Internazionale di Imola Incontri col Maestro è una delle più prestigiose scuole di alta formazione e perfezionamento musicale al mondo. La sua specificità si è imposta all’attenzione del mondo avendo collezionato un palmarès di oltre 100 Primi Premi nei maggiori concorsi musicali internazionali, creando una comunità di alunni oggi acclamati nelle principali sale da concerto. In particolare, Imola Summer Music Academy & Festival è una rassegna estiva che vuole colmare il divario dalla classe alla scena (https://www.imolamusicacademies.org/imola-summer-music-academy-and-festival).

I vincitori dei premi in comunicazione

I vincitori dei premi in comunicazione invece beneficeranno di ore lavoro di professionisti per sviluppare strategie, brand identity, loghi, per attivare un ufficio stampa e la gestione dei social network.

Inoltre, il Premio Speciale EssilorLuxottica | Eyes on Art offrirà a due realtà la consulenza strategica del team creativo di EssilorLuxottica. L’obiettivo è lo sviluppo di un contenuto digitale e la visibilità internazionale dei progetti culturali, anche attraverso gli schermi digitali di EssilorLuxottica presenti a Milano e New York. Quest’anno vincono questo prestigioso premio Hypermaremma e Fondazione Pistoia Musei.

Hypermaremma è un importante festival di arte contemporanea che ha l’obiettivo di coinvolgere la Maremma. Il tutto attraverso una costellazione di interventi artistici e musicali in luoghi iconici. Attraverso l’intervento di artisti contemporanei, invitati a relazionarsi con il territorio e la sua storia, viene innescata una rilettura del paesaggio.

Fondazione Pistoia Musei è il più rilevante polo museale della città con 4 sedi espositive, una collezione di arte antica e contemporanea e una vivace attività espositiva. La Fondazione nel 2025 completerà il restauro del Percorso Archeologico dell’Antico Palazzo dei Vescovi, rendendolo fruibile dopo anni di chiusura.

La Fondazione conta anche su importanti partnership come quelle con RCS Academy, che adotterà nei prossimi mesi un progetto da sottoporre ai ragazzi del Master Management dell’Arte e dei Beni Culturali e con Bell’Italia. Per questa edizione, il mensile ha assegnato la sua menzione speciale a Laboratorio di Ghesc. Si tratta di un villaggio medievale la cui esistenza è testimoniata sin dal 1411. Il nucleo, composto da otto edifici, è abbandonato sin dai primi dell’Ottocento.

Con questo progetto, l’Associazione Canova si impegna nell’opera di rivitalizzazione e sviluppo del villaggio (https://www.canovacanova.com/ghesc-project).

Realtà culturali e comunicazione

Ecco di seguito l’abbinamento tra ogni realtà culturale e la corrispettiva realtà di comunicazione che la adotta.

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, all’interno della Mole Antonelliana, è stato adottato da Reflektor. L’agenzia di branding e design strategico lavorerà ad un articolato e approfondito studio sull’identità (https://www.museocinema.it/it).

Il Comune di Sanremo sarà adottato da Publifarm. L’agenzia si occuperà di city branding e di valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale della città, dal titolo Dall’uomo preistorico al Festival di Sanremo (https://www.comune.sanremo.im.it/).

Il festival internazionale di fotografia Cortona On The Move, giunto alla sua quindicesima edizione, troverà il supporto dell’agenzia Ideama. L’evento mette al centro del suo interesse la narrazione documentaristica e si focalizza su temi contemporanei e socialmente rilevanti (https://www.cortonaonthemove.com/).

Fondazione per la Cultura Torino, Fondazione Cesare Pavese e il Comune di Feltre

Tembo adotterà la Fondazione per la Cultura Torino. L’istituzione è voluta dalla Città di Torino per sostenere e realizzare le manifestazioni e le iniziative culturali dell’amministrazione cittadina e delle realtà del territorio (https://www.torinosocialimpact.it/ecosistema/fondazione-per-la-cultura-torino/).

Il Comune di Feltre e il suo territorio che sarà supportato dall’agenzia PR e comunicazione Studio Tiss. Per Milano Cortina 2026, la città si sta preparando a offrire a ospiti e turisti percorsi esperienziali che uniscono sport, paesaggio e enogastronomia (https://comune.feltre.bl.it/).

Studiowiki adotterà la Fondazione Cesare Pavese, ente riconosciuto per la divulgazione dell’opera e dell’attività dell’intellettuale piemontese. Vuole favorire un dialogo, una narrazione che sia in linea con il messaggio pavesiano e al tempo stesso in sintonia con i modelli comunicativi dell’oggi (https://fondazionecesarepavese.it/).

MAO, Fondazione Museo dei Bambini, Fondazione Levi e Bienno

Del MAO – Museo di Arte Orientale, di Fondazione Torino Musei, se ne occuperanno i professionisti di comunicazione di The Branding Letters. Il MAO è custode di una delle più importanti collezioni di arte asiatica in Italia e in Europa, che si apre ad attività artistiche e creative attraverso un articolato programma di residenze in ambito artistico e curatoriale (https://www.maotorino.it/).

La Fondazione Museo dei Bambini, sarà presa in carico dagli esperti di pubbliche relazioni di Theoria, propone mostre di grande rilievo per bambini e bambine uniche per ampiezza e numero di visitatori. Si trova all’interno della Rotonda di via Besana ed è circondato da un parco comunale a disposizione dei cittadini. MUBA, inoltre, è socio fondatore di Hands on! International – Associazione Europea dei Musei dei Bambini e fa parte dell’International Council of Museums (https://www.muba.it/).

Due le adozioni di Encanto Public Relations: una riconferma per Fondazione Levi Biblioteca della Musica di Venezia che opera nell’ambito delle ricerche musicologiche ed etnomusicologiche in territorio veneto, nazionale ed europeo, anche con la catalogazione e lo studio di fondi musicali (https://www.fondazionelevi.it/) e una nuova realtà, Bienno, Borgo degli artisti, un comune mecenate (https://www.bienno.info/it/home/).

Altri progetti da comunicare tra arte e bellezza

L’agenzia di comunicazione Next Different seguirà le attività dell’Abbazia di Chiaravalle Milanese, tra i più importanti complessi monastici italiani, situato in Milano all’interno del Parco Agricolo Sud Milano. Popolata dalla tradizionale comunità monastica cistercense, è luogo di considerevole valore spirituale e polo di rilievo dal punto di vista storico, artistico e culturale (https://abbaziadichiaravalle.it).

DescriVedendo, progetto promosso da Associazione Nazionale Subvedenti è un metodo innovativo di descrizione delle opere d’arte e dei beni culturali, nato con l’obiettivo di rendere il patrimonio artistico accessibile a tutti, in particolare alle persone con disabilità visiva. Il progetto si basa su un approccio che permette di vedere l’arte con gli occhi della mente, offrendo un’esperienza immersiva e coinvolgente (https://www.descrivedendo.it/). A comunicare questa straordinaria realtà saranno i professionisti di Officine Digitali Italiane.

Grazie all’adozione dell’agenzia Welcome, il progetto che coinvolge NA.TUR.ARTE, l’area wilderness Valparina tra ospitalità, arte e natura, ha l’obiettivo di rivoluzionare il turismo montano della Val Brembana (BG), creando un legame innovativo tra arte e natura. Finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del bando Piccoli comuni a vocazione turistica, il progetto mira a valorizzare il patrimonio ambientale e culturale della zona attraverso esperienze immersive e sostenibili (https://www.visitdossena.it/).

Dal Festival del Medioevo all’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli

All’agenzia YOLO+ è andato il Festival del Medioevo, crocevia di saperi, che ogni anno ospita storici, scrittori, artisti e appassionati che si incontrano per dare vita a lezioni affascinanti, dibattiti, mostre e rievocazioni. Ogni edizione si costruisce attorno a un grande tema: dall’identità europea al Mediterraneo, dalle dinastie medievali alle connessioni tra Oriente e Occidente, offrendo chiavi di lettura originali per interpretare il passato e il presente (https://www.festivaldelmedioevo.it/portal/).

È adottata da SBAM, la creative agency super-powered by JAKALA, Fondazione Casa Artusi. Si tratta del primo centro culturale in Italia interamente dedicato alla cucina domestica. Intesa non solo come pratica quotidiana, ma come patrimonio identitario e culturale del Paese. La Fondazione opera a livello nazionale e internazionale per promuovere e valorizzare l’eredità gastronomica lasciata dal padre riconosciuto della cucina domestica italiana. (https://www.casartusi.it/it/la-fondazione).

Havas, uno dei maggiori network al mondo nel settore della comunicazione, adotta l’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli. L’Associazione promuove da anni a Milano la Giornata della Virtù Civile, con l’intento di sottolineare la necessità di una convivenza sociale fondata sui principi della Costituzione. (https://www.associazionecivilegiorgioambrosoli.it).

Martesana Festival e una menzione speciale

Martesana Festival invece avrà un trattamento particolare. È infatti stato adottato dagli studenti del Laboratorio dal titolo Marketing territoriale strategie e nuove prospettive del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università Statale di Milano. Il Festival nasce con l’idea di diventare un appuntamento fisso e itinerante, toccando ogni anno un luogo diverso del territorio della Zona Omogena Adda-Martesana con i suoi 27 Comuni. (https://www.ecomuseomartesana.it/martesana-festival/).

Proseguono per il secondo anno di fila le adozioni assegnate a Rampello & Partners e a Caleidos. Entrambi continuano il lavoro di consulenza e appoggio nella comunicazione rispettivamente con Rondine, Cittadella della Pace e il movimento Rinascimento Poetico.

Quest’anno è stata assegnata anche una menzione speciale diretta di Fondazione Italia Patria della Bellezza. La menzione è andata al progetto Vuoi diventare Cercatore dell’Incanto.

Proposto dal Liceo Scientifico Statale Arcangelo Scacchi di Bari, il progetto ha saputo coniugare in modo esemplare la bellezza della cultura, la ricerca del sapere e la crescita emotiva dei giovani, stimolando la riflessione sulle emozioni e sulla bellezza che ci circonda.