Presentato ‘LAB’, un nuovo polo didattico che nascerà nella sede storica del marchio Perugina dopo il restauro conservativo per la rifunzionalizzazione degli spazi.

Nel cuore di Perugia, nella primissima sede storica della Perugina, nasce LAB, un polo didattico che si innesta nel progetto della Città del Cioccolato, promosso da Destinazione Cioccolato Srl S.B. Un accordo siglato con Luisa Spagnoli Spa rende, infatti, possibile il restauro e la rifunzionalizzazione degli spazi di Via Alessi. Proprio qui, nel 1907, Luisa e Annibale Spagnoli avviarono un’avventura artistica e dolciaria destinata a segnare la storia.

Di proprietà della Famiglia Ansidei, questi locali – ad oggi inutilizzati – rinasceranno come hub esperienziale legato alla Città del Cioccolato, grazie alla locazione concessa per valorizzare un patrimonio unico. “Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito di Eugenio Guarducci, Direttore Artistico della Città del Cioccolato, a sostenere questa importante progettualità. Volta a restituire finalmente ai cittadini e ai turisti della nostra amata Perugia una memoria storica alla quale la nostra famiglia è particolarmente legata”. Così Nicoletta Spagnoli, AD e Direttore Creativo di Luisa Spagnoli Spa.

“Luisa e Annibale Spagnoli, ma anche tutti coloro che hanno lavorato nel secolo scorso in questi spazi, meritavano questo intervento. Pronto a far leva su contenuti di cultura materiale che hanno segnato la storia economica e sociale del territorio” aggiunge, sottolineando il valore artistico e storico del progetto.

Tra archeologia industriale e rifunzionalizzazione

Il restauro conservativo di Via Alessi preserva reperti di archeologia industriale – testimonianze visibili di un’epoca creativa e produttiva – trasformandoli in elementi artistici accessibili tutto l’anno, non più solo in rare occasioni. I locali attigui di Via Angusta, un tempo parte del primo insediamento Perugina e noti come ex ristorante Il Paiolo, saranno rifunzionalizzati. Qui, troveranno spazio masterclass, degustazioni guidate, la Cerimonia del Cacao, presentazioni di libri e conferenze. Oltre a un laboratorio di cioccolateria e pasticceria.

“Desidero esprimere la mia sincera gratitudine a Luisa Spagnoli Spa, alle famiglie Spagnoli e Ansidei per aver reso possibile questo progetto”, afferma la Sindaca Vittoria Ferdinandi. “La nostra città si arricchirà di uno spazio aperto, vitale e condiviso che racconta le origini di una delle storie più belle e significative della nostra identità. Grazie a questa proficua sinergia, si rinsalda e si rafforza ancora di più la passione collettiva per il cioccolato”.

LAB, omaggio ai visionari Spagnoli, diventa un luogo dove la tradizione si fa arte viva. “Avevamo bisogno di collocare all’interno di spazi adeguati e non distanti dalla Città del Cioccolato una serie di appuntamenti che avranno un’intensa calendarizzazione durante l’anno. Quando ci si è presentata questa opportunità abbiamo deciso che era un’occasione straordinaria da non lasciarci sfuggire”. Così Vasco Gargaglia, AD di Destinazione Cioccolato Srl S.B., ringraziando Nicoletta Spagnoli e il figlio Nicola per il loro sostegno.

“I lavori per la realizzazione del LAB partiranno subito dopo le festività Pasquali” annuncia Eugenio Guarducci, Direttore Artistico, evidenziando il ruolo di ABACUS, società di ingegneria che, dopo il successo del crowdfunding chiuso il 16 gennaio, guiderà progettazione e lavori. L’apertura, prevista nel secondo semestre del 2025 insieme alla Città del Cioccolato, includerà progetti di inclusività sociale. A impreziosire il tutto, Roberto Caraceni, esperto di cacao e collezionista, porterà oggetti antichi legati al “Cibo degli Dei”, trasformando LAB in un crocevia di storia, arte e gusto che celebra l’eredità di Perugina con uno sguardo al futuro.

