In occasione del Fuorisalone 2025, per celebrare l’uscita dei nuovi episodi di Grey’s Anatomy (su Disney+ dal 17 aprile), Disney+ ha portato all’Università degli Studi di Milano l’installazione You’re My Person (Tu sei la mia persona). Un’opera di design, ma anche una celebrazione di quei legami che, stagione dopo stagione, hanno reso iconica la serie.

L’opera rappresenta una panchina, simbolo universale di connessione: un luogo d’incontro, di dialogo, di momenti condivisi, ma anche elemento ricorrente in Grey’s Anatomy. È il luogo di confessioni, di scelte decisive, dove si stringono o consolidano legami indissolubili.

Antonio Mastrorilli, fondatore di Gibillero Design, trasforma la panchina in una scultura eterea, emozionale, quasi sospesa nello spazio. Arricchito da una scritta che si illumina quando due persone vi si siedono, il progetto intende esplorare il tema dei rapporti interpersonali, invitando le persone a entrare in contatto e rendendo visibile il potere della connessione umana. Un gesto semplice diventa simbolo di vicinanza.

ORARI: 7-13 aprile 10-24 (ultimo ingresso 23:30); 14-16 aprile 10-22; 17 aprile 10-18.