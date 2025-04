La Marcia per l’Europa a GO! 2025 unisce Nova Gorica e Gorizia con sport, cultura e progetti SPF dal 1° al 10 maggio in Piazza Transalpina.

Dal 1° al 10 maggio 2025, Nova Gorica e Gorizia diventano il cuore pulsante di GO! 2025 con la Marcia per l’Europa, evento di punta che celebra l’unità europea e l’amicizia transfrontaliera. Per dieci giorni, Piazza Transalpina/Trg Evrope e le aree borderless adiacenti si animano di sport, cultura e intrattenimento. Incarnando così lo spirito di un territorio che ha fatto della condivisione un simbolo. Organizzato dall’ente Javni zavod GO! 2025, in collaborazione con i Comuni di Nova Gorica e Gorizia, il GECT GO, l’Ente per lo sport di Nova Gorica, la Camera dell’artigianato, l’Ente turistico di Nova Gorica e della Valle del Vipacco, e il Fondo pubblico per le attività culturali, il programma trasforma il confine in un ponte. E valorizza il patrimonio storico e la vocazione europea di due città unite da una narrazione comune.

Il sipario si alza il 1° maggio alle 8:00 con la tradizionale Marcia dell’Amicizia, quest’anno in versione borderless. Un evento che rievoca le storiche marce degli anni ’70 e ’80, quando migliaia di persone attraversavano il confine senza controlli. E che oggi si rinnova come simbolo di integrazione, vita sana e comunità. La giornata si arricchisce, poi, di musica dal vivo vicino a Piazza Transalpina/Trg Evrope e della presentazione di progetti finanziati dal Fondo per piccoli progetti GO! 2025 (SPF) del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027.

“I progetti SPF sono iniziative che danno un valore aggiunto al programma della Capitale, coprendo anche segmenti tematici alternativi. I temi affrontati sono infatti non strettamente culturali, ma trasversali; in questa occasione si parla soprattutto di sport ed enogastronomia. Le realtà che hanno accolto l’invito a partecipare verranno inserite nel programma della giornata in vari momenti”. Così Romina Kocina, Direttrice del GECT GO.

Gli appuntamenti

Il calendario prosegue con un ritmo serrato. Il 2 maggio, Basket senza confini / Borderless Basketball vede un torneo giovanile 3×3 per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 17 anni, con squadre slovene e italiane, organizzato con associazioni sportive dei due paesi. Il 3 maggio, quindi, Breaking senza confini European Last Chance Cypher offre qualificazioni al Campionato Europeo Giovanile di breaking, con categorie maschili e femminili giudicate da una giuria transfrontaliera.

E ancora, Il 4 maggio, Calcetto senza confini porta in scena un torneo 3×3 con noti sportivi sloveni e italiani, affiancato da una competizione di calcetto da tavolo. Il 5 maggio, Parco Giochi dedica una giornata ai più piccoli con laboratori creativi e giochi di gruppo, in collaborazione con scuole dell’infanzia e primarie. Il 6 maggio, Verde senza Confini e Letteratura e danza nella cupola Ingeborg Bachmann uniscono una conversazione con la scrittrice Maja Haderlap e una performance della danzatrice Leonie Humitsch.

Infine, il 7 maggio Orchestra degli alberi e BulevAR propongono un itinerario guidato lungo il confine storico e una visita al Parco del Rafut con un’installazione sonora virtuale dei Dresdner Sinfoniker, ideata da Markus Rindt.

L’8 maggio, la Giornata dei Festival senza confini celebra cultura amatoriale, sapori e creatività, organizzata dalla Camera regionale dell’artigianato di Nova Gorica con l’Ente turistico e associazioni locali. Il 9 maggio, la Giornata dell’Europa coinvolge le nuove generazioni con un evento dei licei di Nova Gorica e Gorizia, supportato dalla Commissione europea in Slovenia, seguito dall’anteprima di Ne Pozabi Me, documentario sui ricordi della Seconda guerra mondiale.

Il gran finale, il 10 maggio, è con MN Dance Company: Inferno, anteprima di Borderless Body, uno spettacolo di Louis-Philippe Demers e Bill Vorn con robot indossabili che interagiscono col pubblico. La Marcia per l’Europa si chiude così, tra innovazione e tradizione, con progetti come GO2FLY e GO! HOOP che emergono nei giorni precedenti.

