La Milano Design Week è l’occasione per i brand di moda, dall’alta gioielleria all’abbigliamento, di raccontarsi attraverso mostre inedite. Ecco quali abbiamo selezionato.

La Milano Design Week 2025 si accende di sinergie straordinarie, dove il mondo della moda incontra l’arte in installazioni che trascendono i confini tradizionali. Tra boutique trasformate in gallerie e objets d’art che fondono estetica e artigianato, i brand di lusso – e non solo – celebrano la creatività con progetti che uniscono heritage e innovazione. Ecco le collaborazioni da non perdere, vere esperienze sensoriali che intrecciano stile e visione artistica.

Damiani e Venini: l’arte del vetro incontra la gioielleria

Damiani, icona dell’alta gioielleria Made in Italy, apre le porte della sua nuova boutique milanese dall’8 al 13 aprile 2025 con MENDINI per VENINI, una mostra che celebra il genio di Alessandro Mendini. Le opere, tratte dall’archivio storico di Venini – parte del Gruppo Damiani dal 1921 – trasformano lo spazio in un dialogo tra vetro e design. Mendini, figura chiave del design radicale e neomoderno, ha lasciato un’impronta indelebile collaborando con la Fornace veneziana dal 1987 al 2019, fondendo la tradizione di Murano con un’estetica contemporanea.

Foto da Ufficio Stampa

L’esposizione accosta i suoi oggetti in vetro – vere sculture luminose – ai gioielli Damiani, accompagnati da disegni inediti selezionati con l’Archivio Alessandro Mendini. Questo percorso multisensoriale non è solo un omaggio all’artista, ma una riflessione sull’arte come ponte tra passato e futuro. Dove ogni pezzo vibra di storia e creatività senza tempo.

Louis Vuitton: design e arte a Palazzo Serbelloni

Louis Vuitton presenta la nuova Home Collections a Palazzo Serbelloni, unendo moda e design in un’esposizione immersiva dall’8 al 13 aprile. La collezione, che include Objets Nomades, Signature Collection, tessili e giochi, si arricchisce dell’arte di Fortunato Depero e Charlotte Perriand. I piatti e cuscini ispirati al futurismo di Depero e i tessili di Perriand trasformano gli oggetti quotidiani in opere d’arte. Mentre creazioni come il Dresser Trunk e il tavolo Atlas di Cristian Mohaded fondono funzionalità e scultura.

Louis Vuitton Fuorisalone / Foto da Ufficio Stampa

Nel cortile, La Maison au Bord de l’Eau di Perriand, ricostruita nel 2013, rinasce come manifesto modernista. Questo universo olistico celebra il savoir-faire della Maison, intrecciando tradizione e innovazione in un dialogo artistico che ridefinisce l’art de vivre con eleganza e visione.

Louis Vuitton Objets Nomades

Palazzo Serbelloni Corso Venezia 16

Aperto al pubblico dall’8 al 13 aprile 2025 dalle 10:00 alle 20:00

MooRER e Agron Hoti: moda sartoriale e pennellate emotive

Il 10 aprile 2025, MooRER trasforma la boutique di Via Monte Napoleone 21 in un palcoscenico d’arte con le opere di Agron Hoti. Il brand di lusso, sinonimo di eleganza sartoriale, si unisce all’artista noto per i suoi dipinti materici, dove il colore diventa narrazione emotiva. Le tele di Hoti, con tonalità vibranti che catturano stati d’animo, dialogano con i capi MooRER, per cui ogni tessuto e sfumatura è un racconto di raffinatezza.

MooRER Agron Hoti / Foto da Ufficio Stampa

L’installazione crea un’esperienza immersiva che va oltre la moda, fondendo la precisione artigianale con l’espressività artistica. Hoti trasforma lo spazio in un luogo di sperimentazione, dove la gestualità pittorica e la cura dei dettagli sartoriali si intrecciano. Offrendo, così, ai visitatori un viaggio sensoriale che celebra la bellezza come forma di cultura e creatività senza confini.

UNIQLO e i Furin: la leggerezza dell’arte giapponese

UNIQLO porta un soffio di Giappone alla Design Week con un’installazione dedicata ai Furin, le campanelle del vento simbolo dell’estate nipponica, dall’8 aprile nel negozio di Piazza Cordusio. L’iniziativa esalta la tecnologia AIRism, un tessuto traspirante che combatte il caldo, qui celebrato attraverso un giardino interno che diventa opera d’arte.

UNIQLO AIRism Cordusio / Foto da Ufficio Stampa

I Furin, con il loro tintinnio rinfrescante, non sono solo oggetti decorativi, ma pezzi di design che evocano armonie naturali, trasformando lo spazio in un’oasi di pace. L’allestimento unisce tradizione e innovazione, accostando la leggerezza di AIRism alla poesia delle campanelle, creando un’esperienza che invita a riflettere sul legame tra funzionalità e bellezza. Questo dialogo tra moda e arte orientale trasforma il quotidiano in un momento di contemplazione estetica.

Brioni e Lalique: un profumo scolpito nel cristallo

Brioni e Lalique celebrano l’80° anniversario del brand al Salone del Mobile 2025 con Dualité, Crystal Edition Perfume, un flacone in cristallo limited edition di 18 pezzi. Presentato come un objet d’art, nasce da quattro anni di collaborazione tra Norbert Stumpfl e Marc Larminaux, esplorando la dualità tra forza e armonia. Forgiato con la tecnica a cera persa di Lalique, il prisma ottagonale riflette la luce come ghiaccio cristallino, racchiudendo un profumo di Michel Almairac che intreccia violetta, Ambroxan e burro di iris.

BRIONI DUALITE CRYSTAL EDITION / Foto da Ufficio Stampa

“I singoli, rari elementi che si sono uniti in una tempesta perfetta per creare Dualité, Crystal Edition Perfume hanno catturato tutta la bellezza del sublime”, dice Stumpfl. Custodito in uno scrigno di alabastro, questo capolavoro trasforma il lusso in scultura. E unisce l’eleganza di Brioni all’arte vetraria di Lalique in un’espressione di bellezza senza tempo.

DoDo e Gufram: la natura si tinge di pop

DoDo e Gufram uniscono le forze nella boutique di Via Manzoni 26 con PRATONE® Forever, un’installazione che reinterpreta la natura in chiave pop. I 25 steli verdi oversize in poliuretano e lana bouclé trasformano lo spazio in un playground surreale, fondendo i simboli in oro di DoDo con l’icona radicale di Gufram, nata nel 1971 e rilanciata nel 2021.

DoDo x Gufram / Foto da Ufficio Stampa

L’arte qui diventa gioco: il 10 aprile, una caccia al tesoro nel quartiere Brera guida i visitatori verso il flagship, dove PRATONE® Forever attende per uno shooting unico. “Entrambi i brand condividono la stessa visione: reinterpretare le icone del design con uno sguardo anticonformista al futuro”. E questa collaborazione celebra la natura come ispirazione creativa, trasformandola in un’esperienza visiva e tattile che rompe gli schemi con ironia e raffinatezza.

Immagini da Uffici Stampa