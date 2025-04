Durante la Milano Design Week, Hisense dà vita a Live in Beauty, un’esperienza immersiva dove tecnologia, design e benessere si incontrano.

Con il concept Live in Beauty, la bellezza di sentirsi a casa, Hisense porta alla Milano Design Week 2025 un’interpretazione innovativa della casa, trasformandola in un palcoscenico dove ogni gesto quotidiano diventa un simbolo di stile, benessere e innovazione.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

«Siamo orgogliosi di essere qui oggi per il nostro secondo anno alla Milano Design Week. Questo appuntamento rappresenta per noi molto più di una semplice presenza: è la conferma del nostro impegno nel dialogare con il mondo del design e dell’innovazione su scala internazionale, rafforzando il posizionamento di Hisense come attore rilevante nel panorama contemporaneo», ha commentato Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia durante la conferenza stampa.

Hisense, l’installazione alla Milano Design Week

Dopo il grande successo della sua prima partecipazione al Fuorisalone 2024, Hisense torna con un’installazione ancora più immersiva e coinvolgente. Dal 7 al 13 aprile, la location di Via Tortona 14 a Milano si animerà con un ricco palinsesto di eventi pensati per esaltare la bellezza di un’esperienza, un’emozione, un modo di essere. Showcooking, yoga, wine tasting e armocromia offriranno l’opportunità di riscoprire l’importanza di momenti in grado di far sentire meglio, così come la tecnologia Hisense può fare nelle case migliorando la vita di tutti i giorni e valorizzandola con eleganza, comfort e benessere.

Ogni esperienza offrirà ai visitatori un nuovo punto di vista su come il design possa integrarsi perfettamente nelle abitudini quotidiane, trasformando la casa in un luogo da vivere appieno e in cui sentirsi sempre al meglio. Hisense reinterpreta dunque la casa come un set, un’Area Experience in cui ogni ambiente racconta una storia e ogni momento è un’opportunità per esprimere il proprio stile.

L’area The Laundry Chic trasforma il bucato in un set fotografico, dove la serie 7s e 5i (con la lavatrice 7s WF7S1247BW, la lavatrice slim WF5i8043BWF e la lavasciuga slim WD5i8043BW), diventano protagoniste di un angolo pensato per celebrare la cura di sé attraverso un’estetica raffinata. L’oblò della lavatrice si trasforma in una cornice per scatti personalizzati raccontando che anche i gesti più quotidiani possono essere vissuti con stile.

Design e avanguardia

In The Glam Closet, il frigorifero quattro porte RQ760N4IFE e il Side by Side RS840N4WCE si trasformano e diventano elementi di design in grado di evocare eleganza, freschezza e glamour. Così fashion da poter ospitare gli accessori migliori o svelare la propria immagine più fresca e luminosa. A Beautiful Journey e Starry Night portano lo sguardo oltre i confini di casa, offrendo un’esperienza immersiva unica grazie al Laser TV PL2 e al proiettore Laser C2 PRO.

A Beautiful Journey permetterà ai visitatori di viaggiare sui sedili di un aereo dove l’emozionante vista dai finestrini, resa possibile dal Laser Cinema PL2, li trasporterà in mondi lontani. In Starry Night, il Proiettore Laser C2 PRO riprodurrà l’effetto di un cielo stellato e proietterà un film sulla parete permettendo di vivere l’emozione di un cinema all’aperto.

The Cool Zone crea un’atmosfera fresca e avvolgente, come quella del condizionatore Energy Pro X, amplificando la sensazione di leggerezza e benessere. Le pareti traslucide e le luci fredde evocano la purezza del ghiaccio e invitano a sprigionare la propria freschezza e frizzante personalità. The Hot Spot, è uno spazio vibrante e glamour. Le pareti diventano griglie e, insieme alle luci LED rosse, trasmetteranno tutto il calore dell’interno di un forno. Protagonisti saranno i forni pizza BI350XPZ e BI350BGPZ in un’ambientazione unica dove esprimere tutta la propria forza ed energia.

Ogni spazio è stato progettato per offrire un’esperienza o un’emozione in grado di generare benessere e per sottolineare come la tecnologia, all’interno degli ambienti domestici, possa rappresentare non solo un elemento funzionale, ma anche un’espressione di stile e benessere, contribuendo a migliorare la qualità della vita in ogni dettaglio.

Hisense: il calendario di eventi

Il Fuorisalone 2025 con Hisense sarà un viaggio per celebrare il connubio tra design, benessere e funzionalità. Le colazioni all’insegna del benessere permetteranno di iniziare le giornate di MDW con il piede giusto e dall’11 al 13 aprile i consumatori potranno coccolarsi con sessioni di yoga per rigenerare mente e corpo.

Nel corso della settimana, i visitatori potranno assistere a show-cooking con Lello Palomba, Ferruccio Micheli, Carlo Pomo, Vittoria De Nittis e La Mentha Piperita, che racconteranno il legame tra estetica, benessere e alimentazione.

Immancabile anche lo show-cooking del maestro della pizza Gino Sorbillo, che dimostrerà come il forno HO66F PizzaChef di Hisense possa portare nelle case di tutti una pizza di qualità. Un’esperienza che celebra il gusto e il saper fare italiano, esaltando la bellezza della tradizione attraverso l’innovazione.

Questi momenti dedicati al piacere del gusto prenderanno vita nel Kitchen Lab, un ambiente pensato per celebrare la convivialità, dove estetica e bellezza si fondono con la tecnologia in perfetta armonia. In questo spazio, gli elettrodomestici Hisense saranno i veri protagonisti: dai frigoriferi ai forni a vapore, dai forni a microonde alle friggitrici ad aria, dalle lavastoviglie alle cantinette per il vino, per trasformare ogni esperienza culinaria in un piacere autentico, grazie a tecnologia innovativa e design sofisticato.

Per chi desidera invece scoprire le proprie armonie cromatiche, le sessioni di armocromia offriranno consigli personalizzati su come valorizzare il proprio stile attraverso i giusti colori con Khooa, mentre gli amanti del buon vino potranno lasciarsi guidare in degustazioni esclusive. Al tramonto, la location si trasformerà in un elegante spazio lounge con happy hour e dj set, per vivere la bellezza in un’atmosfera dal design fresco ed elegante.

Per scoprire di più visitare: https://it.hisense.com/fuori-salone