Nei luoghi che furono di Palazzo Antelmi a Venezia sorge il Madama Garden Retreat: ecco perché merita una visita.

Un tempo – sulla riva di uno dei più importanti rii dell’autentico Sestiere Cannaregio a Venezia – sorgeva l’antica residenza nobiliare Palazzo Antelmi. Di quel luogo ora restano a malapena le suggestioni dello scrittore Andrea Perego (che ne parla nel romanzo Le leggi del tempo ambientato nel 1730) e un muro di cinta, custode di un meraviglioso giardino.

Per visitarlo, basta entrare nel Madama Garden Retreat, residenza di pregio avvolta dal succitato giardino. O – per i più pigri – sporgersi all’opposto dell’imponente facciata della Scuola della Misericordia o passando sulle barche sotto il ponte. Proprio sul rio si affaccia la Porta d’acqua, l’accesso segreto al Madama, ormai punto di ritrovo per artisti, collezionisti d’arte e interior designer. Il Madama Garden Retreat – come appare oggi – è frutto della creatività di Mara De Guidi, che ha optato per nove suites e ha seguito personalmente il restauro di questi spazi, durato circa tre anni.

Madama Garden Retreat, a Venezia tra estetica e storia

Seguendo personalmente ogni fase della riqualificazione e dell’arredamento dell’immobile, la fondatrice ha ricamato addosso alle stanze di questo magico luogo gli arredi e i decori utilizzando legno, vetro, ferro, ottone, velluti, sete e broccati. Materiali tradizionali della storia di Venezia cuciti tra loro dal filo della nostra contemporaneità. «L’interior design di Madama si ispira a un taccuino pieno di pensieri creati camminando con Marco Polo – si legge sul sito ufficiale dell’hotel – attraverso le pagine delle Città invisibili scritte da Italo Calvino. Ogni appartamento è un disegno di pensieri colorati, ordinati per andare d’accordo con i vicini».

Oltre alla fisicità del luogo, Mara aggiunge ogni giorno molte attenzioni dedicate agli ospiti: dalla ricerca olfattiva degli ambienti ai cotoni naturali della biancheria e al set di cortesia Dyptique a disposizione nelle suite, fino alle preparazioni personalizzate di frutta e dolci allestite in ogni angolo per deliziare vista e gusto degli ospiti.

Il punto di forza è tuttavia, senza dubbio, il rigoglioso giardino che oggi fa parte delle tappe del circuito Wigwam, un Club composto da appassionati ed esperti che dedicano eventi e seminari in materia di gardening. Un luogo di cultura e arte e un’oasi di pace e bellezza nel cuore di Venezia, tra storia ed estetica.