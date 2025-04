Un doppio racconto di identità, sostenibilità e creatività tropicale.

Il Brasile sbarca a Milano alla Design Week con un messaggio potente di adattamento e cambiamento: la mostra “Chuva do Caju”, ospitata presso l’Università degli Studi di Milano e curata da Bruno Simões, presenta 50 opere che evocano un autentico senso di patrimonio culturale.

Il titolo della mostra, organizzata da ApexBrasil con il supporto di ABIMÓVEL, si riferisce ad un fenomeno naturale che indica la scarsa pioggia durante la stagione secca che precede la fioritura degli anacardi e che simboleggia un buon raccolto in arrivo. La mostra usa questo termine in una duplice veste, proponendo un’interpretazione più ampia dell’espressione: trasformazione e imprevedibilità. La capacità di affrontare non solo il nostro impatto ambientale, ma anche tutte le dinamiche quotidiane, sociali e spaziali influenzate dallo squilibrio climatico.

Le opere presentate spaziano da Mocororó (una bevanda ancestrale fermentata) alla Cajuína (succo chiarificato), dai dolci e anacardi tostati fino al sapore e alla texture unici della sua polpa, che continua a ispirare musicisti, poeti e artisti, suscitando desiderio.

Un dialogo tra brasilianità, design e sostenibilità “pensato per gli esseri umani”

Ma il Brasile a Milano fa sentire la sua presenza anche al Salone del Mobile.Milano 2025. Lo “Spazio BRASIL”, guidato da ABIMÓVEL con il supporto di ApexBrasil, attraverso il progetto settoriale Brazilian Furniture. In questa edizione, aziende e designer brasiliani presenteranno le loro novità nel Padiglione 3 della Rho Fiera Milano, connettendo l’area degli espositori con il Progetto Design + Industria, che riunisce produttori di mobili e professionisti del design provenienti da diverse regioni del Brasile.

Il progetto curato da Liana Tessler e con scenografia firmata Estojo risponde al tema “Pensato per gli esseri umani”. Il concept architettonico alterna linee rette e toni chiari, creando uno spazio raffinato e accogliente dove design, innovazione e sostenibilità si fondono. Al centro, un albero simbolico rappresenta l’incontro tra natura e artificio, evocando la biodiversità e l’identità del Brasile. Più di 65 aziende e designer partecipano con le loro novità, mostrando la ricchezza creativa e produttiva del mobile brasiliano. Lo spazio invita il pubblico a un dialogo profondo su brasilianità, ecologia e cultura del progetto.

Orari

Esposizione “Chuva do Caju”

presso il Loggiato Ovest dell’Università degli Studi di Milano

dal 7 al 13 aprile

orario: 10:00 – 18:30