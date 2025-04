Un pianeta virtuale nel metaverso: è la proposta di Plenitude per la mostra ‘MoscaPartners Variations’ durante la Milano Design Week 2025.

Durante la Milano Design Week 2025, Plenitude partecipa alla mostra MoscaPartners Variations a Palazzo Litta, dal 7 al 13 aprile, presentando Futura, il suo pianeta virtuale nel metaverso. Un viaggio visionario verso la transizione energetica e nuove forme di energia, pensato per sensibilizzare il pubblico su sostenibilità, risparmio ed efficienza. L’obiettivo è chiaro: ispirare comportamenti virtuosi, trasferendo nel mondo reale le esperienze vissute nel digitale.

Futura si svela come un universo in continua evoluzione, dove ogni continente virtuale invita a riflettere sul futuro dell’energia. Il design, distintivo e suggestivo, richiama i temi della scoperta e della migrazione, perfettamente in sintonia con il concept della mostra, Migrations. A Palazzo Litta, i visitatori possono immergersi in questo pianeta grazie a cinque postazioni arcade dal fascino retrofuturistico, integrate armoniosamente nell’estetica di Futura. Inoltre, attraverso piattaforme come Spatial, Roblox, Fortnite e, per la prima volta, Rec Room, l’esperienza diventa ludica e interattiva. Un’avventura di volo, resa ancora più coinvolgente dai visori XR, trasporta gli ospiti in un’esplorazione immersiva che unisce divertimento e consapevolezza.

L’impatto sulla collettività

Il progetto si inserisce nella missione di Plenitude come Società Benefit. Un impegno sancito nello Statuto che punta a generare un impatto positivo su persone, comunità e ambiente. Questa visione si collega al più ampio obiettivo di Eni, che attraverso la transizione energetica mira a creare valore sostenibile. Secondo questa visione, Futura intende essere un invito a esplorare il potenziale del metaverso come strumento educativo e ispirazionale.

Le postazioni arcade, con il loro design che strizza l’occhio al passato proiettandosi nel futuro, offrono un’esperienza accessibile e coinvolgente, capace di parlare a pubblici diversi. Attraverso il gioco, Plenitude trasmette un messaggio potente: la sostenibilità è una conquista collettiva, che nasce dalla consapevolezza e si traduce in azioni concrete. Ogni continente di Futura rappresenta una tappa di questo percorso, un’occasione per interrogarsi sul rapporto con l’energia e sul ruolo di ciascuno nel plasmare un domani più responsabile.

L’integrazione di piattaforme come Roblox e Fortnite, amate dalle generazioni più giovani. E l’introduzione di Rec Room, con la sua novità immersiva, amplificano la portata del progetto, rendendolo un ponte tra mondi virtuali e reali. L’uso dei visori XR, poi, eleva l’esperienza a un livello sensoriale superiore, trasformando i visitatori in esploratori attivi di un pianeta che non è solo fantasia, ma una metafora del cambiamento possibile.

Il design di Futura, curato nei minimi dettagli, riflette l’identità di Plenitude: innovazione radicata in una visione etica, dove estetica e funzionalità si fondono per ispirare. In un mondo che chiede soluzioni urgenti per il clima e l’energia, Plenitude trasforma la Milano Design Week 2025 in occasione per esplorare un pianeta virtuale che parla al cuore del reale. E invita a immaginare – e costruire – un futuro più sostenibile.

