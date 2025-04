Per il Fuorisalone 2025, la designer Ludovica Mascheroni presenta un armadio con scomparti segreti un appartamento di lusso nel quadrilatero milanese.

Nel panorama del design di alta gamma, Ludovica Mascheroni si distingue come un’eccellenza senza tempo, un nome che evoca artigianalità, raffinatezza e innovazione. L’azienda, con sede produttiva a Mariano Comense e una presenza globale nei progetti di lusso, sceglie il Fuorisalone 2025 per svelare due creazioni destinate a lasciare il segno.

Si tratta di Spectre, un armadio che cela scomparti segreti per custodire i tesori più preziosi, e la Suite Ludovica Mascheroni, un appartamento concepito come una camera d’albergo cinque stelle lusso. Entrambi i progetti incarnano l’essenza di un marchio che da sempre unisce estetica sofisticata e funzionalità senza compromessi.

Il concept di Spectre

Gli armadi, le cabine armadio e i sistemi guardaroba firmati Ludovica Mascheroni rappresentano il cuore pulsante della sua proposta. Realizzati con essenze lignee di pregio e rivestimenti in pelle – materiali che ne definiscono l’identità – questi elementi si collocano al vertice dell’offerta di arredamento di lusso disponibile sul mercato.

Spectre by Ludovica Mascheroni / Preview da Ufficio Stampa

Con Spectre, il brand eleva ulteriormente il concetto di armadio, trasformandolo in un’opera d’arte e di ingegno. Apprezzabile dall’8 al 13 aprile 2025 nella Sala Teatro del Four Seasons Hotel Milano, Spectre si svela come un universo nascosto. Panic room, casseforti per gioielli, sistemi per il moto perpetuo degli orologi di valore, custodie per collezioni. Ogni dettaglio è pensato per chi cerca non solo bellezza, ma anche una funzionalità esclusiva. L’allestimento, immersivo e ricercato, accompagna i visitatori in un viaggio sensoriale dove l’eleganza discreta e lo stile sofisticato si fondono con la maestria artigianale che contraddistingue il brand.

“Si dice che il lusso più elegante sia quello che non si può vedere”, riflettono Fabio Mascheroni e Roberta Caglio, fondatori e proprietari di Ludovica Mascheroni. “Noi abbiamo voluto portare a questa nuova edizione del Fuorisalone tutta l’eccellenza manifatturiera che da sempre caratterizza le nostre proposte. Unitamente a tutto ciò che non si può vedere al primo sguardo. L’armadio Spectre, caratterizzato da scomparti segreti e progettato per custodire gli oggetti più preziosi, si trasforma in un elemento di design esclusivo. Pensato per chi ricerca non solo l’assoluta perfezione estetica ma anche il massimo della funzionalità. Attraverso la progettazione di elementi nascosti, tutti da scoprire”.

A pochi passi di distanza dal FS, al civico 13 di Via Gesù, il flagship store del brand accoglie altre novità. Tra queste spicca una boiserie rivoluzionaria, un rivestimento che integra nicchie e scomparti segreti, unendo estetica e praticità in un equilibrio perfetto. Questo elemento trasforma la tradizionale boiserie in uno spazio su misura, pensato per proteggere i beni più cari senza esporli alla vista. Visitabile dall’8 al 13 aprile, dalle 10:00 alle 20:00, lo showroom si sviluppa su tre piani, offrendo un’immersione totale nell’universo Ludovica Mascheroni. Ogni giorno, dalle 18:00, un cocktail esclusivo, creato per l’occasione, celebra l’arte della miscelazione raffinata, un ulteriore tocco di classe per i visitatori.

La Suite Ludovica Mascheroni

Ma il vero gioiello del Fuorisalone 2025 è la Suite Ludovica Mascheroni. Si tratta di un appartamento situato sempre in Via Gesù 13, progettato come una suite d’albergo cinque stelle lusso. Riservata ai top client, questa creazione ridefinisce il concetto di shopping experience, immergendo gli ospiti in un ambiente che respira l’eccellenza del brand.

Foto Shutterstock

Dalla camera da letto alla toilette, dal living room al terrazzo, ogni spazio è arredato con pezzi iconici di Ludovica Mascheroni, per un’esperienza di lusso totale. Durante la Design Week, il pubblico può eccezionalmente visitarla, scoprendo un’oasi di stile nel cuore di Milano. Per i clienti che vi soggiornano, il servizio è impeccabile: prima colazione, biancheria di alto livello, frigobar, pulizia quotidiana e personalizzazioni su richiesta, come in un hotel di prestigio.

“Volevamo creare un luogo con tutte le caratteristiche e i servizi di una camera d’albergo cinque stelle lusso. Dove poter ospitare i nostri clienti vip che provengono da diverse parti del mondo per discutere e valutare insieme al nostro team i loro progetti in ambito arredo. Una proposta unica – sottolineano i proprietari e fondatori – per accoglierli nel cuore più elegante di Milano, coccolarli in pieno stile Ludovica Mascheroni e immergerli nel nostro universo”. La Suite diventa così un manifesto del brand, un luogo dove il lusso si vive, non solo si ammira.

Parallelamente, nello showroom di Meda (MB), Ludovica Mascheroni presenta una cabina armadio a giorno in noce canaletto naturale e pelle. La struttura, imponente e funzionale, unisce design e dettagli preziosi, offrendo un’estetica di forte impatto visivo, perfetta per chi cerca un guardaroba che sia al contempo pratico e scenografico.

Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock