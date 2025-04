In via Montenapoleone 2 riapre la storica sede di Louis Vuitton, su progetto architettonico di Peter Marino.

Dopo tre anni di lavori di restauro a Palazzo Taverna, Louis Vuitton riapre le porte della sua storica sede milanese in Via Montenapoleone 2, ed è un gioiello di moda e design. L’edificio è stato completamente rinnovato e la boutique ha subito una rivoluzione architettonica. Accessibile attraverso il negozio, il Da Vittorio Café Louis Vuitton apre inoltre accanto a DaV by Da Vittorio Louis Vuitton – il primo concept di ristorazione in Italia per la Maison – entrambi in collaborazione con il gruppo Da Vittorio.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

In Via Montenapoleone, Louis Vuitton rende omaggio alla città di Milano, alla tradizione milanese e all’architettura lombarda. Ogni dettaglio dei nuovi spazi rinnovati in Via Montenapoleone esprime i legami tra Louis Vuitton e l’Italia.

Via Montenapoleone 2: Louis Vuitton e Palazzo Taverna

Il tardo neoclassico Palazzo Taverna sorge all’ingresso di Via Montenapoleone: fu costruito nel 1835 su progetto di Ferdinando Albertolli. Oggi è una dimora che richiama la nobiltà, simbolo dell’intero quartiere, internazionalmente noto come Il Quadrilatero della Moda. Il cuore del nuovo store è la corte di una tipica casa di ringhiera, con cascate di verde che scendono dai ballatoi. Il soffitto è un lucernario in vetro: entrando, i raggi del sole possono inclinarsi secondo le ore, movimentando una scenografia di linee, disegni e foglie di gelsomini.

Il progetto architettonico è firmato da Peter Marino. L’eleganza di questo luogo si comprende nei dettagli e nei materiali scelti. Tutta la falegnameria è locale. Ogni ambiente e ogni spazio, dall’atrio centrale al vano scala, ospita un’ampia collezione di arte contemporanea.

La Home Collections

La Home Collections Louis Vuitton sarà disponibile in Via Montenapoleone. Milano è il primo negozio Louis Vuitton a disporre di un intero piano completamente dedicato al design. Il pubblico avrà la possibilità di scoprire i cinque pilastri delle Collezioni Casa di Louis Vuitton. Tra queste cinque linee figura anche un nuovo lancio, presentato per la prima volta durante la design week milanese, la Signature Collection.

LEGGI ANCHE: Il grido di ‘Breathtaking’ nel silenzio degli abissi, Fabrizio Ferri: «Siamo tutti parte del problema»

La collezione Objets Nomades avrà uno spazio di vendita permanente. Saranno presenti tessili e cuscini della linea Decoration. Un’ampia area è dedicata agli Exceptional Games: il biliardino, il tavolo da gioco, il backgammon e una scacchiera, tra gli altri. Vi è inoltre una stanza dedicata ai pezzi della linea Art de la Table: una fedele riproduzione della sala da pranzo della storica dimora di Asnières (1892), appartenuta alla famiglia del fondatore della Maison.