Dal 7 al 13 aprile 2025 allo Slow Mill di Milano arte e design, ma anche degustazioni, cucina, spettacolo e altri momenti conviviali.

DYING OF LAUGHTER, ossia morire dal ridere: questo il nome dell’installazione curata dai giovani architetti albanesi Marin Nikolla e Denis Muça che – insieme all’associazione Dora e Pajtimit ASD APS e il centro culturale Slow Mill – rappresenteranno l’Albania al Fuorisalone 2025.

Oltre all’installazione, un calendario di eventi in programma dal 7 al 13 aprile 2025 allo Slow Mill (Via Volturno, 32 | accesso libero all’area espositiva dell’installazione | per tutte le info relative alle modalità d’ingresso e agli orari di tutti gli altri eventi: https://www.slowmill.it/), occasione di riflessione tra cultura, tradizione e innovazione.

DYING OF LAUGHTER, l’installazione di Marin Nikolla e Denis Muça

Il concetto alla base dell’installazione parte dall’idea che qualcuno, in un remoto passato, potrebbe aver riso così tanto da morire davvero. Una gioia fatale. Un riso epico, così significativo da essere immortalato in una ceramica. Un evento fatale trasmesso attraverso la memoria collettiva sotto forma di espressione gergale.

Il progetto esplora il connubio tra memoria e forma, tra linguaggio e materia. Come la ruota ha rappresentato un punto di svolta nello sviluppo dell’umanità, trasformandosi in mezzo di trasporto, così la ceramica ha sfruttato il movimento rotatorio per creare contenitori impermeabili, un processo che oggi possiamo paragonare alla stampa 3D.

Protagonisti assoluti dell’installazione, ed esempio emblematico di questa tradizione artigianale, sono i vasi realizzati da Vasil Kuka, un vasaio della regione di Zadrima, che realizza artigianalmente circa 300 manufatti in argilla al giorno, un autentico artigiano-industriale. Come lui stesso afferma: «È così che si compete con la Cina».

Tutti gli eventi dello Slow Mill

Non solo Dying of Laughter. In quei giorni, infatti, lo Slow Mill ospiterà una serie di altri appuntamenti, tutti sostenuti dal Ministero dell’Economia, Innovazione e Cultura Albanese all’interno del programma CulturaAlb – I giorni albanesi nel mondo. Troveranno quindi spazio anche altre realtà del design e dell’artigianato albanese come la mostra a firma di Bib Frrokaj, Vatra tavolo di vetro fatto a mano firmato dall’architetto Joana Dhiamandi e un set outdoor prodotto artigianalmente da Raiz Furniture.

Non mancheranno gli appuntamenti conviviali come la degustazione di vini dell’agriturismo Mrizi i Zanave, con la presenza dello Chef Altin Prenga, la stand-up comedy con Xhuliano Dule, la presentazione di Albchef, la nuova piattaforma che raccoglie gli chef albanesi in tutto il mondo, un momento dedicato alla degustazione di pietanze albanesi e show cooking insieme a chef provenienti dall’Albania, e con lo spettacolo, come l’anteprima italiana della docuserie UDHA – Një gjak, një gjuhë, një besë di Lorik Cana e Arber Agalliu ei film Lamerica (con, a seguire, un talk con il regista Gianni Amelio, Roland Sejko e Adrian Paci. Moderano Enrico Nosei e Carlo Antonelli) e Anija / La nave (di Roland Sejko), unico appuntamento della settimana che si svolgerà al Cinema Arlecchino|via S.Pietro all’Orto, 9.

Il programma

Martedì 8 aprile:

Ore 19:30 – Inaugurazione ufficiale di Dying of Laughter, con la partecipazione degli architetti Marin Nikolla e Denis Muça

Ore 20:30 – Apertura mostra Topografia e një Realiteti Sintetik di Bib Frrokaj

Degustazione di vini dell’agriturismo Mrizi i Zanave, con la presenza dello Chef Altin Prenga

Mercoledì 9 aprile

Ore 20:00 – Improv – Diaspora Edition

Stand-up comedy con Xhuliano Dule

Giovedì 10 aprile

TRAVELOGUE I FILM 2 film in conversazione.

Ore 17:00 Lamerica (Gianni Amelio, 1994, durata 135’)

A seguire talk con Gianni Amelio, Roland Sejko e Adrian Paci. Moderano Enrico Nosei e Carlo Antonelli

20:30 Anija / La nave (Roland Sejko, 2013, durata 83’)

Cinema Arlecchino – via S.Pietro all’Orto, 9 – Milano

Venerdì 11 aprile

Ore 20:00 – presentazione Albchef, la nuova piattaforma che raccoglie e promuove gli chef albanesi in tutto il mondo.

Degustazione di pietanze e vini albanesi con show cooking degli chef presenti all’evento

Sabato 12 aprile

Ore 21:00 – BlueALB

Concerto musicale di Lek e Linda Spathari

Domenica 13 aprile

Ore 18:00 – Anteprima italiana della docuserie UDHA – Një gjak, një gjuhë, një besë

A seguire talk con Lorik Cana e Arber Agalliu